نحو خدمات اجتماعية أكثر نجاعة عبر التحول الرقمي.. وزير العمل يُشدد

شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي، على أهمية التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية لضمان نجاعة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن الرقمنة أصبحت ضرورة لتسريع وتيرة المعالجة وتسهيل استفادة المواطنين من حقوقهم.

وجاء ذلك خلال الاجتماع التقييمي الذي ترأسه يوم الخميس بمقر الوزارة، والمخصص لعرض ومناقشة نشاطات الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، في إطار سلسلة اللقاءات الدورية لمتابعة أداء الهيئات تحت الوصاية.

وأكد سايحي في كلمته الافتتاحية أن هذه الاجتماعات تندرج ضمن منهجية تشاركية تهدف إلى تقييم مدى التزام الهيئات بتنفيذ التوصيات القطاعية، ومتابعة تقدم المشاريع بما يضمن تحسين جودة الخدمة العمومية وتعزيز فعالية الأداء.

وقدّم المدير العام للصندوق عرضاً مفصلاً حول حصيلة النشاطات المنجزة، والمهام الموكلة، والمشاريع المستقبلية المندرجة ضمن الرؤية الاستراتيجية للصندوق.

وخلال الاجتماع، وجّه الوزير جملة من التعليمات تمحورت حول ضرورة التحسين المستمر للخدمات عبر اعتماد أنظمة رقمية حديثة تضمن سرعة وفعالية الاستجابة لطلبات المرتفقين، وتبسيط الإجراءات الإدارية لتسهيل حصول المواطنين على حقوقهم في أقصر الآجال.

كما دعا إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال تطوير منصات إلكترونية سهلة الاستخدام، تتيح للمستفيدين التفاعل المباشر مع مصالح الصندوق ومعالجة انشغالاتهم عن بعد.

كما أمر الوزير بإعداد مخطط استراتيجي للفترة 2026-2030 يجسد رؤية جديدة لتسيير أداءات الصندوق، ويرتكز على الابتكار والشفافية وجودة الخدمة، عبر إطلاق منصات رقمية متكاملة تُسهم في تطوير الخدمات الاجتماعية وتسهيل الوصول إليها.

واختتم سايحي الاجتماع بالتأكيد على التزام الإدارة المركزية بمرافقة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية في تنفيذ أهدافه الاستراتيجية، خدمةً للمواطنين وتعزيزاً للتكامل بين الوزارة والهيئات التابعة لها.