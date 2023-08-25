نحو عودة زين الدين فرحات إلى البطولة الجزائرية

مرتبط بعقد مع فريق ألانيا سبور التركي حتى عام 2024

تواصل أندية البطولة المحترفة الأولى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استقطاب أهم اللاعبين الدوليين المتواجدين في أوروبا، استعداداً للموسم الكروي الجديد، الذي سينطلق في 15 سبتمبر المقبل.

قالت مصادر صحفية مطلعة إن الدولي الجزائري، فرحات، قد يتقمص ألوان شباب بلوزداد أو مولودية الجزائر. وأفاد المصدر نفسه، بأن فرحات المحترف حالياً مع فريق ألانيا سبور التركي، أعطى الضوء الأخضر لوكيل أعماله من أجل الاتفاق مع أحد الناديين، وفي الوقت الحالي، يبقى نادي شباب بلوزداد هو الأقرب، بعدما قطعت المفاوضات أشواطاً متقدمة. ويرتبط زين الدين فرحات بعقد مع فريق ألانيا سبور التركي حتى عام 2024، وسبق أن لعب لنادي اتحاد العاصمة في الدوري الجزائري وكان نجم الفريق إلى جانب يوسف بلايلي، قبل أن يُغادر إلى الاحتراف عام 2016 عبر بوابة لوهافر ثم نيم في الدوري الفرنسي.

ويواصل ناديا شباب بلوزداد ومولودية الجزائر المنافسة على ضم أفضل اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية؛ فقد نجح الأول في ضم لاعبين مميزين مثل حسين بن عيادة وأسامة درفلو، أما الثاني، فقد انتدب أسماء ثقيلة، على غرار يوسف بلايلي ومهدي زرقان وجمال الدين بلعمري.