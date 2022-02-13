نحو 500 سوق جواري ومعرض تجاري استعدادا لرمضان

تُفتتح أسبوعا أو أسبوعين قبل شهر الصيام

انطلقت وزارة التجارة وترقية الصادرات في التحضير المسبق لشهر رمضان المعظم، حيث يُنتظر أن تستفيد جُل بلديات الوطن، من أسواق جوارية ومعارض تجارية ذات أسعار تنافسيّة، طيلة الشهر الفضيل، مع الترخيص للبيع بالتخفيض لجميع المنتجات والسلع، وفي سابقة هي الأولى من نوعها، أياما قبل رمضان، بعد إلغاء موسم “الصولد” شهر فيفري الجاري.

قد يعرف شهر رمضان لسنة 2022 استقرارا في الأسعار وتوفرا للسلع، بعدما قررت وزارة التجارة افتتاح معارض تجارية وأسواق جوارية، عبر جميع بلديات الوطن، وخاصة التي تنعدم فيها الأسواق الجوارية، أياما قبل الشهر الفضيل.

بولنوار: الاتفاق على تنظيم موسم “الصولد” أياما قبل رمضان

وقال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الطاهر بولنوار، في تصريح لـ ” الشروق”، بأنه ينتظر افتتاح أسواق تضامنية، أو ما بات يعرف بالأسواق الجوارية والمعارض التجارية، أياما فقط قبل دخول شهر رمضان الكريم، عبر كامل التراب الوطني. ففي ولاية الجزائر، تم تخصيص 15 مساحة تجارية لعرض مختلف المنتجات، وبأسعار تنافسية. فيما تسعى وزارة التجارة، إلى افتتاح أكثر من 500 معرض تجاري، مخصصة لشهر رمضان.

وأكد محدثنا إمكانية توسيع هذه الأسواق، التي ستفتتح قبل شهر رمضان بأسبوع أو أسبوعين، وتنتهي بعده.

أمّا عن الهدف من هذه الأسواق التضامنية، فيقول المتحدث: “نسعى لتعويض النقص الحاصل في كثير من المنتجات، عن طريق هذه المعارض، مع تمكين بعض البلديات من أسواق تجارية، كانت تنعدم فيها، إضافة إلى تشجيع المنتجين على زيادة الإنتاج، عن طريق ضمان مساحات لعرض سلعهم، مع تقريب المنتجات إلى المواطن”.

ويبقى الهدف الأساسي للمبادرة، بحسبه، هو المساهمة في استقرار الأسعار، التي عرفت ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، في ظل انهيار القدرة الشرائية للمواطن.

دعوة المواطنين إلى تجنب اللّهفة قبل رمضان

من جهة أخرى، وبعدما قررت وزارة التجارة إلغاء البيع بالتخفيض للموسم الشتوي، لتزامنه مع ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، فقد تقرر الترخيص بافتتاح موسم “الصولد” أياما قبل شهر رمضان، والتخفيض، حسب بولنوار، سيطال جميع السلع، من منتجات غذائية وملابس وأحذية، وأجهزة كهرومنزلية. وذلك عبر مختلف الأسواق الجوارية والمعارض التجارية، وعبر جميع المحلات المرخص لها بالبيع بالتخفيض.

ودعا رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، التجار وأصحاب المصانع، إلى المساهمة “بقوة” في إنجاح هذه الأسواق بالتنسيق مع البلديات، التي ستُساهم في ترويج سلعهم، وتمكين العائلات من تمضية شهر رمضان في أريحية، كما وجّه نداء إلى المواطنين، لتجنب اللّهفة والشراء المبالغ فيه، لأن السلع موجودة “ولهفة المواطن، هي ما يتسبب دائما في الندرة وغلاء الأسعار”.