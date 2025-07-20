ندوة دولية تفضح انتهاكات النظام المغربي بحق الشعب الريفي

من أجل إطلاق مسار قانوني وسياسي يعيد الاعتبار للقضية

سلّط المشاركون في الندوة الدولية حول “وضعية حقوق الإنسان في الريف المحتل”، المنظمة بالجزائر العاصمة، الضوء على جرائم النظام المغربي بحق الشعب الريفي، مؤكدين على حق هذا الشعب، الذي تم التنكر له في ممارسة إرادته الحرة، في تقرير مصيره.

وشارك في الندوة التي نظمها الحزب الوطني الريفي، بالتنسيق مع المرصد الريفي لحقوق الإنسان، سياسيون وحقوقيون وإعلاميون من داخل الجزائر وخارجها، حيث أكدوا على تضامنهم ودعمهم للشعب الريفي في نضاله من أجل الكرامة والسيادة والحرية والاستقلال.

وبالمناسبة، أكد الناطق الرسمي للحزب الوطني الريفي، يوبا الغديوي، أن هذا اللقاء يأتي من أجل “إطلاق مسار قانوني وسياسي يعيد الاعتبار إلى قضية الريف، التي طالما ظلت رهينة الصمت والتعتيم، ومحل تهميش ممنهج في السرديات الرسمية”.

وتقوم الندوة -يقول المتحدث- على ثلاث ركائز محورية، أولاها الحقيقة بهدف تفكيك الروايات المفبركة حول مقاومة الريف، وإعادة الاعتبار لتاريخ جمهوريته التي أعلنت سنة 1921 ثم قمعت بعنف استعماري.

وثانيها -يضيف- “العدالة التي تقتضي التحقيق في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيماوية، الاختفاء القسري، الاعتقال التعسفي، التعذيب، المحاكمات السياسية وضمان محاسبة المسؤولين والمتورطين في هذه الجرائم وعدم الإفلات من العقاب”.

وأما المرتكز الثالث والأخير، فهو السيادة “باعتبارها حقا أصيلا غير قابل للتصرف، كما نص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 لعام 1960 بشأن منح الاستقلال للشعوب والأقاليم المستعمرة”.

وشدد المتحدث في السياق على أهمية “كسر حاجز الصمت”، مؤكدا أن قضية الريف هي “قضية تحرير وطني بامتياز”، وينبغي مواصلة النضال حتى نيل الاستقلال. كما أشاد بدعم ومناصرة الجزائر للقضايا العادلة والشعوب المستضعفة.