“نسر” بشار يقتنص جائزة

افتكّ مهاجم شبيبة الساورة إسماعيل سعادي الجائزة الفخرية، أحسن لاعب في البطولة الوطنية “موبيليس” لِشهر أفريل الماضي.

وتمنح هذه المكافأة الرمزية رابطة الكرة المحترفة.

ولعب إسماعيل سعادي كل لقاءات شبيبة الساورة في شهر أفريل الماضي، وتألّق بِتسجيل ثلاثة أهداف، وتوزيع مثلها من التمريرات الحاسمة.

وفي الموسم الحالي، شارك لاعب الخط الأمامي سعادي في 24 مباراة بِرسم البطولة الوطنية وكأس الجمهورية، يوجد بينها 17 مواجهة خاضها أساسيا. وسجّل ثلاثة أهداف، كما وزّع أربع تمريرات حاسمة. ما يعكس أنه “انتفض” والموسم يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان ابن ولاية تلمسان (29 سنة) قد التحق بِشبيبة الساورة في صيف 2021 لِمدّة خمسة مواسم، قادما من وفاق سطيف.

وبما أن مدّة العقد تنقضي في الـ 30 من جوان المقبل، ستخدم هذه الجائزة – إلى حدّ ما – اللاعب إسماعيل سعادي، في رفع أسهمه عشية سوق الانتقالات الصيفية.