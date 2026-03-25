نشرية خاصة: أمطار رعدية عبر هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس، ليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية إلى جانب هبوب رياح قوية عبر عدد من الولايات.

وحسب تنبيه من المستويين الأول الثاني، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: بشار، جنوب أدرار، شمال برج باجي مختار، بني عباس، تندوف.

وستتراوح كمية التساقط ما بين 20 و40 ملم وتصل أو تتجاوز 50 ملم محليا، في حين ستكون النشرية سارية من اليوم الأربعاء وإلى غاية 6 مساء عبر بعض المناطق وإلى منتصف نهار الخميس عبر أخرى.

من جهة أخرى، حذرت المصالح ذاتها من هبوب رياح مرفوقة بزوابع رملية عبر ولايات: تمنراست، عين قزام وبرج باجي مختار.