نشرية خاصة: أمطار رعدية عبر 20 ولاية

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الخميس، بتساقط أمطار رعدية إلى جانب هبوب رياح قوية وزوابع رملية عبر عدد من الولايات.

وحسب تنبيه من المستويين الأول والثاني فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: الوادي، تقرت، ورقلة، إليزي، عين صالح، المنيعة، تيميمون، غرداية، الأغواط، تيارت، البيض، النعامة، سعيدة، سيدي بلعباس، الجلفة، بني عباس، بشار، تندوف، أدرار، برج باجي مختار.

وستتراوح كميات التساقط مابين 20 و40 ملم وقد تصل 50 ملم محليا، في حين ستكون النشرية سارية إلى غاية ليلة الخميس.

من جهة أخرى، حذرت المصالح ذاتها من هبوب رياح على  ولايات: الطارف، عنابة، تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران، تمنراست، برج باجي مختار.

وبالنسبة للولايات التي ستشهد زوابع رملية فهي: تمنراست، برج باجي مختار.

