نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة عبر 25 ولاية بداية من الثالثة زوالا

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة حول حالة الطقس ليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار والرعود ستخص ولايات: الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، باتنة، برج بوعريريج، البويرة، سطيف، البليدة وعين الدفلى.

كما تخص النشرية ولايات: المسيلة، المدية، تيسمسيلت، الجلفة، تيارت، الأغواط، البيض، النعامة، تميمون، بني عباس، تندوف، أدرار، تمنراست، إن قزام وبرج باجي مختار.

تبدأ صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى الثالثة من صباح يوم غد الخميس.

تحذير.. موجة حر شديدة تصل إلى 46° تضرب 5 ولايات

وصباح الأربعاء، أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية نشرية خاصة، حذر فيها من موجة حر شديدة تصل إلى 46 درجة مئوية ستضرب عدة ولايات شرقية.

ووفقًا للنشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني فالولايات المعنية هي: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

تتراوح درجات الحرارة بين 40 و 42 درجة مئوية، وتصل إلى 45/46 درجة مئوية في سكيكدة وعنابة والطارف يوم الأربعاء.

كما حملت النشرية تنبيها من المستوى الأول حول موجة حر تخص ولايات: ميلة، قسنطينة، قالمة وتيزي وزو.

وحملت النشرية تنبيها حول تساقط أمطار رعدية عبر ولايات: المدية، الجلفة، تيسمسيلت، تيارت، الأغواط، البيض، النعامة، إن قزام وبرج باجي مختار.