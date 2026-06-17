نشرية خاصة: أمطار غزيرة تتعدى الـ 40 ملم عبر 17 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول حالة الطقس ليوم الأربعاء، من تساقط أمطار غزيرة جدا عبر عدة ولايات.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: تيارت، الأغواط، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، الجلفة، أولاد جلال، بسكرة، المسيلة، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، باتنة، أم البواقي، خنشلة وتبسة.

تتراوح كمية التساقط ما بين 20 و 30 ملم، وقد يصل إلى 40 ملم أو يتجاوزها محليا.

تبدأ صلاحية النشرية من الساعة الثانية زوالا إلى الساعة الثانية من صباح يوم غد الخميس.

تنبيه: أمطار رعدية ورياح قوية عبر هذه الولايات

وصباح اليوم، نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس، من تساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار ستخص ولايات: تيميمون، الأغواط، برج بوعريريج، غرداية، المسيلة، برج باجي مختار، تيارت، تمنراست، أم البواقي، تبسة وإن صالح

كمات شمل التنبيه ولايات: باتنة، سطيف، جانت، الجلفة، إليزي، المنيعة، خنشلة، المدية، بسكرة، أدرار، سعيدة، النعامة وأولاد جلال.

ونبهت النشرية أيضا من هبوب رياح قوية على ولايات: تيبازة، الشلف، مستغانم، البيض, النعامة وبشار.

ومن المرتقب أن تبدأ صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى غاية منتصف الليل.