نشرية خاصة: أمطار غزيرة جدا عبر 15 ولاية هذا المساء  

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة حول حالة الطقس ليوم السبت من تساقط أمطار غزيرة جدا عبر عدة ولايات بداية من مساء السبت.

وجاء في النشرية الجديدة التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الأمطار ستقدر كميتها ما بين 20 و40 ملم وستخص ولايات: النعامة، البيض، سعيدة، تيارت والأغواط.

تبدأ صلاحية النشرية من الثالثة زوالا وتستمر إلى يوم الأحد على الساعة الواحدة صباحا.

كما نبهت النشرية من تساقط أمطار غزيرة جدا عبر ولايات: الجلفة، المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، باتنة وأم البواقي.

الكمية المقدرة: بين 20 و40 ملم.

تبدأ صلاحية النشرية من التاسعة مساء إلى الساعة السادسة من صباح يوم غد الأحد.

تنبيه: أمطار رعدية ورياح قوية عبر 28 ولاية

وصباح السبت، نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس من استمرار تساقط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية عبر عدة ولايات.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار ستخص ولايات: سوق أهراس، قالمة، أم البواقي، تبسة، خنشلة، قسنطينة، ميلة، سطيف، باتنة، بسكرة، برج بوعريريج، المسيلة، أولاد جلال والمغير.

كما تشمل النشرية ولايات: الجلفة، تيارت، الأغواط، غرداية، سعيدة، البيض، سيدي بلعباس، تلمسان، النعامة وبشار.

تبدأ صلاحية النشرية من منتصف نهار اليوم إلى غاية السادسة من صباح يوم غد الأحد.

وحملت النشرية أيضا تنبيها حول هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال عبر ولايات: الوادي، تقرت، ورقلة، غرداية، الأغواط، المنيعة، البيض، النعامة، تيميمون وبشار.

تبدأ صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى غاية السادسة من صباح يوم غد الأحد.