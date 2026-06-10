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الجزائر

نشرية خاصة: أمطار غزيرة جدا عبر 8 ولايات بداية من الثالثة زوالا  

الشروق أونلاين
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نشرية خاصة: أمطار غزيرة جدا عبر 8 ولايات بداية من الثالثة زوالا  

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول حالة الطقس ليوم الأربعاء من تساقط أمطار غزيرة تصل إلى 40 ملم عبر عدة ولايات.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الأمطار ستخص ولايات: برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي وتبسة.

وتتراوح كمية التساقط ما بين 20 إلى 40 ملم.

تبدأ صلاحية النشرية من الساعة الثالثة من زوال اليوم الأربعاء إلى غاية الثالثة من صباح الغد.

نشرية جديدة: أمطار رعدية غزيرة عبر 21 ولاية

وصباح الأربعاء، نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار ستخص ولايات: تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، باتنة، سطيف، الجلفة، قسنطينة، البيض، خنشلة، بسكرة، سعيدة، النعامة، أولاد جلال، سوق أهراس، الأغواط، برج بو عريرج، غرداية والمسيلة.

تبدأ صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى غاية الثالثة صباحا من يوم غد الخميس.

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