-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

نشرية خاصة: أمطار غزيرة عبر أزيد من 30 ولاية

الشروق أونلاين
  • 676
  • 0
أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية، حول حالة الطقس ليوم الأحد، بتساقط أمطار رعدية وهبوب رياح وزوابع رملية على العديد من الولايات.

وأشار الديوان في تنبيه من المستوى الأول إلى تساقط أمطار على كل من ولايات الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، المسيلة، الجلفة، باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران، عين تموشنت، تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البليدة، البويرة، تيارت.

وحسب المصالح ذاتها سستراوح كمسات التساقط ما بين 20 و50 ملم وقد تصل إلى 60 ملم عبر بعض المناطق.

من جهة أخرى، حذر الديوان من هبوب رياح على كل من الجزائر، تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران، عين تموشنت، تلمسان، النعامة، البيض، تيارت، الأغواط، الجلفة، المسيلة، بسكرة، أولاد جلال، المغير، تقرت، الوادي، ورقلة، غرداية، المنيعة، تيميمون، إليزي من جهة أخرى

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد