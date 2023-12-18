نشرية خاصة: أمطار وثلوج عبر عدة ولايات

أفادت نشرية حول حالة الطقس ليوم الإثنين، بتساقط أمطار رعدية غزيرة وكذا ثلوج عبر عدد من الولايات.

وحسب تنبيه من المستويين الأول وثاني نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية وغزيرة عبر ولايات: الجزائر، تيبازة، الأغواط، برج بوعريريج، المسيلة، تيارت، أم البواقي، الجلفة، عين الدفلى، المدية، بومرداس، البويرة، البليدة، سوق أهراس، ورقلة، بجاية، مسيلة، تبسة، قالمة، تيزي وزو، باتنة، عنابة، سطيف، إليزي، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، خنشلة والطارف.

وستتراوح كميات التساقط مابين 20 و40 ملم وقد تصل إلى 50 ملم عبر المناطق الساحلية، في حين ستكون النشرية سارية من يوم الأحد إلى غاية الساعة 6 من مساء الثلاثاء.

من جهة أخرى، حذرت المصالح ذاتها من تساقط ثلوج عبر ولايات: تبسة، خنشلة، أم البواقي وباتنة.

وسيبلغ سمك الثلوج مابين 10 و15 سم وستكون النشرية سارية من الساعة 6 مساء من يوم الإثنين إلى غاية 9 من صباح الثلاثاء.