نشر “القبة الحديدية” في الإمارات.. وزيرة صهيوينة تكشف التفاصيل

بعد أشهر من التكتم:

بعد أشهر من تداول تقارير إعلامية تحدثت عن نشر منظومة “القبة الحديدية” في الإمارات خلال الحرب مع إيران، كشفت وزيرة صهيونية تفاصيل هذه الخطوة ومستوى التنسيق العسكري بين الجانبين.

وأثار التأكيد الرسمي الصادر عن وزيرة الاتصالات الصهيونية ميري ريغيف جدلا واسعا، حيث نقلت وسائل إعلام عبرية عنها قولها بأن “الإمارات استعانت بإسرائيل لمواجهة تهديد الصواريخ الباليستية الإيرانية”.

وأكدت ريغيف أن تل أبيب نقلت بطاريات من منظومة “القبة الحديدية” إلى الأراضي الإماراتية خلال الحرب، في أول اعتراف رسمي بعد أشهر من تكتم الإمارات.

وفي وقت سابق، تحدثت تقارير إعلامية عن تعاون عسكري وأمني واستخباراتي غير مسبوق بين الكيان الصهيوني والإمارات، شمل إرسال الاحتلال منظومة دفاع جوي إلى أبوظبي، إلى جانب قوات لتشغيلها.

وحسب ما أفادت القناة الـ “12” العبرية وقتها، فقد دفعت هجمات إيران المكثفة، أبوظبي إلى طلب مساعدة عاجلة من حلفائها الصهاينة.

وردا على ذلك، وبعد مكالمة هاتفية مع رئيس الإمارات محمد بن زايد، أصدر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليماته للجيش بنشر بطارية “القبة الحديدية” في البلاد، مع صواريخها الاعتراضية وعشرات الجنود.

ونقل التقرير عن مسؤولين إماراتيين سابقين وحاليين إشادتهم بالدعم العسكري والاستخباراتي الذي تلقته بلادهم، معتبرين أن الحرب كانت “لحظة كاشفة” لتحديد الحلفاء الحقيقيين.

وأشار مسؤول صهيوني إلى أن هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي ترسل فيها إسرائيل بطارية “القبة الحديدية” إلى دولة أجنبية، والمرة الأولى التي يتم فيها تشغيل هذه المنظومة عمليا خارج حدود الولايات المتحدة وتل أبيب.