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الجزائر

نشوب حرائق في 3 غابات بالشلف وتيبازة وبرج بوعريريج (فيديو)

الشروق أونلاين
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نشوب حرائق في 3 غابات بالشلف وتيبازة وبرج بوعريريج (فيديو)
ح.م
جهود الحماية المدنية متواصلة لإخماد حرائق الغابات

نشبت عدّة حرائق غابية في 3 ولايات يوم الثلاثاء، حسب ما أعلنت عنه مصالح الحماية المدنية في بيان.

وجاء في بيان الحماية المدنية أن مصالحها تعمل على إخماد حريقين بكل من غابة فليتة بلدية سيدي عكاشة في ولاية الشلف، وغابة حجرة النص في تيبازة.

في حين تمّ إخماد حريق نشب بغابة بوندة الكبيرة في بلدية الجعافرة بولاية برج بوعريريج، مع استمرار عملية الحراسة.

ونشرت الحماية المدنية مقطع فيديو يظهر استعمال طائرة خاصة لإخماد حريق سيدي عكاشة بولاية الشلف.

كما عرضت مديرية الحماية المدنية لولاية تيبازة، جانبا من عملية الإطفاء التي قامت بها الوحدة الجوية صباح الثلاثاء، لإخماد حريق حجرة النص.

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