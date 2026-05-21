-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الفريق أول شنڨريحة يشرف على تنصيب اللواء زاهي منير مديرا عاما للأمن الداخلي
اقتصاد

نفطال تستثمر في النيجر بإنجاز ثلاثة مراكز لتعبئة قارورات غاز البوتان

الشروق أونلاين
  • 58
  • 0
نفطال تستثمر في النيجر بإنجاز ثلاثة مراكز لتعبئة قارورات غاز البوتان
نفطال (شبكات)

ترأس الرئيس المدير العام لنفطال، جمال شردود، برفقة المدير العام للشركة النيجيرية للبترول علي سيبو حسان، اجتماع عمل، لدراسة سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجال توزيع وتسويق المواد البترولية، وفقا لما أفادت به الشركة.

وحضر الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس، 21 ماي، مجموعة من الإطارات المسيرة للشركتين وكذا ممثلة عن مجمع سوناطراك، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها وفد وزاري من دولة النيجر إلى الجزائر.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع “إمكانية إنجاز ثلاثة مراكز لتعبئة قارورات غاز البوتان من طرف نفطال بالنيجر، بما يساهم في تعزيز قدرات التخزين والتوزيع وتحسين تموين السوق النيجيرية بغاز البوتان، إلى جانب دعم البنية التحتية الطاقوية ومرافقة التنمية الاقتصادية محليًا.”

كما تطرق الجانبان كذلك إلى “إمكانية تموين نفطال للسوق النيجيرية بالبنزين بدون رصاص ووقود الطائرات (Jet A1) بهدف تلبية احتياجات قطاع النقل الجوي والبري بالنيجر وضمان تموين منتظم بهذه المواد الحيوية.”

أما في مجال التكوين ونقل الخبرات، أبدت نفطال “استعدادها التام لمرافقة إطارات وعمال الشركة النيجيرية للبترول عبر برامج تكوينية متخصٌصة تشمل مختلف الجوانب التقنية المتعلقة بتخزين وتوزيع وتسويق المواد البترولية”.

اللقاء تناول أيضا فرص التعاون في مجالات أخرى، مثل غاز البترول المميع وقود (سيرغاز)، ومادة الزفت، بما يعكس رغبة الطرفين في بناء شراكة استراتيجية شاملة ومستدامة تخدم مصالح البلدين.

وأكد الطرفان في ختام الاجتماع على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور من أجل تجسيد هذه المشاريع، بما “يعزز التعاون الاقتصادي” و”يفتح آفاقًا جديدة للشراكة في قطاع المحروقات والخدمات البترولية” بين الجزائر ونيامي.

مقالات ذات صلة
الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكمياوية تفتح باب التوظيف

الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكمياوية تفتح باب التوظيف

عرقاب يبحث مع شركة إسبانية توطين صناعات وتجهيزات المحروقات

عرقاب يبحث مع شركة إسبانية توطين صناعات وتجهيزات المحروقات

هذا ما حصلت عليه إيطاليا من غاز جزائري إضافي في 4 أشهر

هذا ما حصلت عليه إيطاليا من غاز جزائري إضافي في 4 أشهر

سوناطراك تصدّر أول شحنة من غاز البترول المسال إلى تشاد

سوناطراك تصدّر أول شحنة من غاز البترول المسال إلى تشاد

الجزائر تستهدف التحول إلى قطب إقليمي لتصدير الكهرباء

الجزائر تستهدف التحول إلى قطب إقليمي لتصدير الكهرباء

شراكة جزائرية ـ إثيوبية مرتقبة في المناجم والصناعة والفلاحة

شراكة جزائرية ـ إثيوبية مرتقبة في المناجم والصناعة والفلاحة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد