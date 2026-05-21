نفطال تستثمر في النيجر بإنجاز ثلاثة مراكز لتعبئة قارورات غاز البوتان

ترأس الرئيس المدير العام لنفطال، جمال شردود، برفقة المدير العام للشركة النيجيرية للبترول علي سيبو حسان، اجتماع عمل، لدراسة سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجال توزيع وتسويق المواد البترولية، وفقا لما أفادت به الشركة.

وحضر الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس، 21 ماي، مجموعة من الإطارات المسيرة للشركتين وكذا ممثلة عن مجمع سوناطراك، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها وفد وزاري من دولة النيجر إلى الجزائر.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع “إمكانية إنجاز ثلاثة مراكز لتعبئة قارورات غاز البوتان من طرف نفطال بالنيجر، بما يساهم في تعزيز قدرات التخزين والتوزيع وتحسين تموين السوق النيجيرية بغاز البوتان، إلى جانب دعم البنية التحتية الطاقوية ومرافقة التنمية الاقتصادية محليًا.”

كما تطرق الجانبان كذلك إلى “إمكانية تموين نفطال للسوق النيجيرية بالبنزين بدون رصاص ووقود الطائرات (Jet A1) بهدف تلبية احتياجات قطاع النقل الجوي والبري بالنيجر وضمان تموين منتظم بهذه المواد الحيوية.”

أما في مجال التكوين ونقل الخبرات، أبدت نفطال “استعدادها التام لمرافقة إطارات وعمال الشركة النيجيرية للبترول عبر برامج تكوينية متخصٌصة تشمل مختلف الجوانب التقنية المتعلقة بتخزين وتوزيع وتسويق المواد البترولية”.

اللقاء تناول أيضا فرص التعاون في مجالات أخرى، مثل غاز البترول المميع وقود (سيرغاز)، ومادة الزفت، بما يعكس رغبة الطرفين في بناء شراكة استراتيجية شاملة ومستدامة تخدم مصالح البلدين.

وأكد الطرفان في ختام الاجتماع على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور من أجل تجسيد هذه المشاريع، بما “يعزز التعاون الاقتصادي” و”يفتح آفاقًا جديدة للشراكة في قطاع المحروقات والخدمات البترولية” بين الجزائر ونيامي.