نفطال تقتني 400 مجموعة جر كاملة لتعزيز تموين ولايات الجنوب

من أجل تعزيز القدرات الوطنية في مجال توزيع المواد البترولية

أشرف الرئيس المدير العام لشركة نفطال، جمال شردود، رفقة المدير العام لمؤسسة تطوير صناعة السيارات التابعة لمديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، العميد هامل محفوظ، على مراسم توقيع بروتوكول اتفاق وعقدين تجاريّين هامّين.

ووفقا لما أفادت به شركة نفطال، ستقتني الشركة في هذا الإطار 400 شاحنة جرّار من نوع “أكتروس” مرسيدس بنز، إلى جانب 400 نصف مقطورة بخزان مخصّصة لنقل المواد البترولية.

وسيمكن هذا التعاقد “من تعزيز قدرات نقل نفطال بـ 15000 متر مكعّب إضافية، بما يضمن تأمين إيصال المواد الطاقوية إلى ولايات الجنوب والجنوب الكبير، مع ضمان استمرارية وانتظام التموين في أحسن الظروف، والرفع من الجاهزية العملياتية لمواجهة تزايد الطلب، خاصة خلال فترات الذروة.”

وأكد الرئيس المدير العام لنفطال بالمناسبة أن هذا المشروع “يأتي استجابة للتحديات الميدانية التي تواجهها المؤسسة، مشيراً إلى أن تعزيز أسطول النقل يعدّ ركائز أساسية لضمان استمرارية التموين وتحسين جودة الخدمة العمومية، لا سيما في ولايات الجنوب. كما أبرز أن الأرقام المسجّلة خلال الصائفة الماضية تعكس حجم الطلب المتزايد، حيث شهدت ولايات برج باجي مختار، تمنراست، إليزي، تندوف، وإن قزام ارتفاعاً قياسياً في استهلاك الوقود بلغ 36%، مما يستدعي تعزيز الإمكانيات اللوجستية لضمان تموين منتظم وموثوق.”

كما نوّه بجودة الشراكة التي تجمع نفطال بمؤسسة تطوير صناعة السيارات وفروعها، مشيداً بخبرتها والتزامها بتوفير تجهيزات مطابقة للمعايير التقنية العالمية.

العميد المدير العام لمؤسسة تطوير صناعة السيارات أكد من جهته أن نفطال تعدّ شريكاً استراتيجياً، مشيداً بالثقة التي وضعتها في قدرات الصناعة الوطنية.

كما أوضح أن توقيع بروتوكول الاتفاق والعقدين يندرج في إطار تعزيز هذه الشراكة ودعم المنتوج الوطني، مبرزاً أن المشروع سيمكن من تزويد نفطال بوسائل نقل حديثة من شأنها تحسين سلسلة التموين، لا سيما نحو ولايات الجنوب، مع إبراز جودة المنتوج المحلي وقدرته على تلبية احتياجات السوق وفق المعايير المعتمدة، مؤكّداً في السياق ذاته مواصلة تعزيز آفاق التعاون مستقبلاً.