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رياضة

نقطة إفريقية ثمينة لِاتحاد العاصمة

علي بهلولي
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نقطة إفريقية ثمينة لِاتحاد العاصمة
الأرشيف
نتيجة طيّبة لـ "سوسطارة".

افتكّ فريق اتحاد العاصمة مساء الأحد تعادلا ثمينا بِهدف لِمثله، لمّا واجه مُضيّفه نادي الأخضر اللّيبي.

ولُعبت هذه المباراة بِليبيا، ضمن إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لِمنافسة كأس”الكاف”. تحت إدارة تحكيم تونسي.

وسجّل هدف نادي “سوسطارة” المهاجم الدّولي البوتسواني توميسانغ أوريبونيي في الدقيقة الـ 77، عِلما أنه انضمّ إلى فريق الأحمر والأسود في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي الماضي، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2025.

و قبل ذلك في الدقيقة الـ 66، اهتزّت شباك حامي العرين أسامة بن بوط حارس اتحاد عاصمة بِهدف من فريق الأخضر اللّيبي، ومن ركلة جزاء.

وعن الفوج الأوّل ذاته، وفي مباراة أُقيمت فعّالياتها بعد ظهيرة الأحد، فاز نادي مارومو غالانتس الجنوب إفريقي خارج القواعد بِنتيجة (1-2) على فريق سانت إيلوا لوبوبو من الكونغو الديموقراطية.

وتشكّلت لائحة الترتيب كالتّالي:

1- مارومو غالانتس

2- اتحاد العاصمة

3- الأخضر

4- سانت إيلوا لوبوبو

وفي الجولة الثالثة بِتاريخ الـ 26 من فيفري الحالي، يلعب رجال المدرب عبد الحق بن شيخة مع نظرائهم من الفريق الزّائر مارومو غالانتس الجنوب إفريقي. ويُواجه نادي الأخضر اللّيبي بعيدا عن الدّيار فريق سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج إلى ربع نهائي كأس “الكاف”.

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