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اقتصاد

نقل بحري.. بيان هام للتجار المتوجهين نحو مرسيليا

الشروق أونلاين
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نقل بحري.. بيان هام للتجار المتوجهين نحو مرسيليا

أعلمت المؤسسة الوطنية للنقل البحري، جميع ركابها المتوجهين نحو ميناء مرسيليا، ممن يحوزون سلعا في إطار ممارسة نشاط تجاري أنه يتوجب عليهم، تقديم بيان جمركي كتابي يحدد نوع السلع المحملة.

وقالت المؤسسة، الخميس، في بيان لها أنه ابتداء من تاريخ 14 مارس 2024، يجب على جميع الركاب ممن يحوزون سلعا في إطار ممارسة نشاط تجاري تقديم بيان جمركي كتابي يحدد نوع السلع المحملة قبل الوصول الى ميناء مرسيليا.

وأضاف البيان أنه يمكن لسائق المركبة المحملة بالبضائع كذلك، التوجه لممثل الجمارك المعتمد من أجل استكمال الإجراءات اللازمة، لأن عدم وجود مكان تخزين جمركي، قد يؤدي إلى إعادة إرجاع السلع على متن السفن نفسها.

وقالت المؤسسة إن استمارة ملئ البيانات الجمركية موجودة على مستوى جميع محطاتها البحرية.

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