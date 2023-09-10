نقل بري: تعميم خدمة الدفع الالكتروني عبر 35 محطة برية

أكدت الشركة الوطنية لتسيير المحطات البرية “سوقرال”، تعميم خدمة الدفع الالكتروني عبر الانترنت عبر 35 محطة برية، بعد أن كانت تقتصر على المحطة البرية “الخروبة” الجزائر العاصمة فقط.

وأبرزت الشركة في بيان لها أن مخطط استكمال برنامج تعميم الخدمة عبر باقي المحطات البرية وطنيا سيتم قبل نهاية السداسي الجاري.

كما كشفت المؤسسة عن بيع أزيد من 100 ألف تذكرة في المرحلة الأولى, من إطلاق خدمة البيع الالكتروني للتذاكر بداية السنة الجارية, دون تسجيل أي مشاكل تقنية متعلقة بتأمين حسابات المشتركين.

مخطط استثنائي للتكفل بنقل المسافرين خلال الدخول الاجتماعي

كما أعلنت الشركة الوطنية لتسيير المحطات البرية “سوقرال”، عن وضع مخطط استثنائي للتكفل بنقل المسافرين خلال الدخول الاجتماعي.

وكشفت الشركة، الأحد، في بيان لها أنها وضعت مخططا استثنائيا للتكفل بزيادة الحركة داخل المحطات البرية وتضاعف الطلب على الرحلات اليومية نحو مختلف الوجهات.

ويتضمن هذا المخطط، وفقا للبيان، تكثيف الرحلات بالنسبة لأي وجهة تعرف زيادة في الطلب وذلك بالتنسيق مع مختلف مديريات النقل الولائية وطنيا والتي يتم موافاتها بالحصيلة الأسبوعية للنشاط بالتنسيق الدائم مع مصالح مديريات النقل لضمان استمرارية الخدمات المنتظمة للنقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات.

ويتم تعزيز خطوط النقل الحضري عن طريق الحافلة بالتنسيق مع المؤسسة العمومية للنقل الحضري “ايتوزا” عبر مختلف الولايات وعبر النقل الحضري بواسطة سيارات الأجرة وذلك بفتح المجال للجميع. كما يتم عقد جلسات عمل مع ممثلي النقل الحضري وكذا الحافلات من أجل تكثيف الرحلات وتمديد ساعات العمل.

وأضاف البيان أن “سوقرال” تعمل من خلال هذا المخطط على تهيئة شاملة للمحطات البرية لاستقبال المسافرين في أحسن الظروف، و ذلك بالقيام بحملات تنظيف شاملة للمحطات وتخصيص قاعات انتظار خاصة بالطلبة خاصة المحطات المعنية بمخطط النقل الجامعي مع التقرب والتنسيق مع بعض مديريات التربية الولائية ودواوين الكتب المدرسية من أجل فتح نقاط بيع الكتب على مستوى المحطات.