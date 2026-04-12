“نمور” أُخرى في الجمباز تترك فرنسا وتُمثّل الجزائر

تعزّزت صفوف المنتخب الوطني الجزائري للجمباز صنف الإناث بِلاعبة موهوبة، يُرجّح أن يسطع نجمها لاحقا وتكون امتدادا للبطلة الأولمبية والعالمية كيليا نمور.

ويتعلّق الأمر هنا بِرياضية الجمباز الجزائرية المُغتربة جنة العروي، البالغة من العمر 21 سنة، والتي مثّلت سابقا ألوان منتخب فرنسا.

وكشفت جنة العروي عن تغييرها للجنسية الرياضية، وحيازتها الرخصة الدولية لِتمثيل ألوان المنتخب الوطني الجزائري للجمباز صنف الإناث. وقالت في أحدث ظهور لها عبر منصة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”: “اتّخذت قرارا بِترك منتخب فرنسا للجمباز، وتمثيل ألوان الجزائر”.

وأضافت: “لم أتّخذ هذا القرار بِاستخفاف. كنت أعلم أنني سأغيّر الجنسية الرياضية يوما ما دون معرفة التاريخ بِالضّبط. واليوم سنحت لي الفرصة فاغتنمتها”.

وختمت تقول: “أعتقد أن الجزائر هي الخيار الأنسب للمشروع الذي أرغب في بنائه لِبقية مسيرتي الفنية”.

وفي صفوف منتخب فرنسا للجمباز، أحرزت جنة العروي برونزية بطولة العالم 2023 على مستوى الفرق، وميدالية نفس المعدن على مستوى الفرق في بطولة أوروبا 2025. وفي ألعاب البحر الموسط نسخة وهران 2022، نالت الميدالية الفضية على مستوى الفرق. فضلا عن تتويجات أخرى على مستوى نادي ليون الفرنسي.

وتردّد أن كيليا نمور هي مَن شجّعت جنة العروي على الالتحاق بصفوف المنتخب الوطني الجزائري للجمباز صنف إناث، والاستعداد لِأولمبياد مدينة لوس أنجلس الأمريكية في صيف 2028.