نيجيريا في الصدارة والجزائر في المركز الثالث

إفريقيا تحقق 37 فوزا في تاريخ المونديال

مع اقتراب انطلاق نهائيات كأس العالم 2026 سلطت الإحصائيات التاريخية التي نشرها الاتحاد الدولي لكرة القدم الضوء على مسار المنتخبات الإفريقية في أعرق المنافسات الكروية العالمية.

ومنذ أول مشاركة لمنتخب إفريقي وهو منتخب مصر في نهائيات كأس العالم سنة 1934، خاض ممثلو القارة الإفريقية 162 مباراة إلى غاية نهاية نسخة قطر 2022، حققوا خلالها 37 فوزا و41 تعادلا مقابل 84 هزيمة.

وبنسبة نجاح بلغت 23 بالمائة، تحتل إفريقيا المرتبة الثالثة بين الاتحادات القارية من حيث عدد الانتصارات، خلف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (468 فوزا) واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (185 فوزا) وأمام اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (34 فوزا) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم (25 فوزا) واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم (فوز واحد).

ويعد منتخب نيجيريا الأكثر تحقيقا للانتصارات في تاريخ كأس العالم بين المنتخبات الإفريقية برصيد ستة انتصارات، متقدما على أربعة منتخبات تملك خمسة انتصارات لكل منها وهي: الكاميرون، غانا، المغرب والسنغال.

وحققت الجزائر وكوت ديفوار وتونس، ثلاثة انتصارات لكل منها، في حين يملك منتخب جنوب إفريقيا انتصارين.

وحقق “الخضر” انتصاراتهم الثلاثة أمام ألمانيا (2-1) والشيلي (3-2) خلال كأس العالم 1982 بإسبانيا، ثم أمام كوريا الجنوبية (4-2) في كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وعرفت كرة القدم الإفريقية عدة محطات بارزة عبر تاريخ المونديال، حيث كان منتخب الكاميرون أول منتخب إفريقي يبلغ الدور ربع النهائي سنة 1990، قبل أن يحقق السنغال (2002) وغانا (2010) إنجازات مماثلة.

وللتذكير، تمكنت الجزائر خلال مشاركتها الأخيرة في كأس العالم 2014 من التأهل لأول مرة في تاريخها إلى الدور ثمن النهائي، قبل أن تنهزم أمام ألمانيا التي توجت لاحقا باللقب العالمي، بنتيجة (2-1) بعد الوقت الإضافي.

ومع مشاركة عشرة منتخبات إفريقية في كأس العالم 2026 بفضل توسيع البطولة إلى 48 منتخبا، ستتاح للقارة فرصة غير مسبوقة لتحسين سجلها التاريخي وتعزيز حضورها بين كبار منتخبات العالم.وستكون إفريقيا ممثلة بالطبعة الـ23 لكأس العالم 2026، بعشرة فرق وهي: جنوب إفريقيا، الجزائر، الرأس الأخضر، كوت ديفوار، غانا، مصر، المغرب، جمهورية الكونغو الديمقراطية، السنغال وتونس.