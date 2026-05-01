نيمار يتألق ويحلم بمونديال 2026 والنهائي أمام الأرجنتين

كان النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (34 عاماً) محور الاهتمام في مباراة انتهت بالتعادل 1-1 بين ناديه سانتوس وسان لورينزو الأرجنتيني، الأربعاء الماضي، ضمن بطولة كأس سودأمريكانا، والتي أقيمت على ملعب بيدرو بيديغين في أجواء جماهيرية حاشدة.

نيمار لعب المباراة كاملة لمدة 90 دقيقة، وكان له دور حاسم في بناء الهجمة التي جاءت منها كرة هدف التعادل لفريقه سانتوس، كما حظي باستقبال مميز من جماهير سان لورينزو التي ملأت مدرجات الملعب، في مشهد لافت عكس الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها النجم البرازيلي حتى خارج بلاده.

وبعد نهاية اللقاء، تحدث نيمار لوسائل الإعلام، من بينها موقع قناة “تي واي سي” الأرجنتينية، معبّراً عن سعادته بالأجواء التي رافقت المباراة، قائلاً إن المواجهة كانت “رائعة”، مشيداً بحفاوة استقبال جماهير سان لورينزو، وموجهاً لهم الشكر على الدعم والتفاعل خلال اللقاء. لكن الجزء الأكثر إثارة في تصريحاته كان يتعلق ببطولة كأس العالم 2026، حيث عبّر نيمار عن رغبته القوية في العودة لتمثيل منتخب البرازيل في المونديال، رغم غيابه في الفترة الأخيرة عن قائمة المدرب كارلو أنشيلوتي، ما جعل مشاركته في البطولة محل شك وجدل داخل الأوساط الكروية البرازيلية والدولية.

وقال نيمار بوضوح: “بالطبع، هذا ما يفكر فيه أي لاعب برازيلي (الحضور في المونديال)، أن يكون هناك، وآمل أن أكون حاضراً”، في إشارة إلى تمسكه بأمل العودة للمنتخب والمشاركة في أكبر محفل كروي عالمي، في ظل استمرار الضغوط والتساؤلات حول موقف الجهاز الفني منه. كما تحدث النجم البرازيلي عن احتمال مواجهة منتخبي البرازيل والأرجنتين في نهائي كأس العالم، معتبراً ذلك سيناريو “رائعاً ومميزاً”، قائلاً: “سيكون أمراً استثنائياً”، في تصريح أثار تفاعلاً واسعاً بين الجماهير ووسائل الإعلام، نظراً لقيمة وإثارة هذا الصدّام التاريخي بين أكبر قوتين في كرة القدم الأميركية الجنوبية.