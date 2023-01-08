هؤلاء شركاء الجزائر الاقتصاديون خلال 2023

3 وفود أعمال تتنقّل نحو الكاميرون وروسيا وبريطانيا جانفي الجاري

مع بداية السنة الجديدة، وبالموازاة مع تنامي مساعي الانضمام إلى تكتّل “بريكس”، بدأت تحرّكات رجال الأعمال ومنظّمات أرباب العمل و”الباترونا” لجلب شركاء اقتصاديين جدد من إفريقيا وأوروبا وروسيا وتكثيف التعاون البيني مع الدول العربية والجيران المغاربيين، كما أعدّت غرفة التجارة والصناعة برنامج عمل مكثّفا بحثا عن استثمارات مربحة، حيث تمّ تسطير تنقل 3 وفود أعمال جزائرية نحو بريطانيا وروسيا والكاميرون خلال شهر جانفي الجاري.

وفي السياق، “تُنهي الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين أن سفارة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في الجزائر العاصمة تنظم بعثة تجارية “لاما شاو”، والتي ستعقد في الفترة من 10 إلى 11 جانفي 2023 في برمنغهام بالمملكة المتحدة لبريطانيا”.

ويجمع معرض “لاما” الأول للآلات الزراعية في المملكة المتحدة البريطانية جميع القطاعات التي لديها شركات توفر أحدث الآلات والتكنولوجيا والمعدات للصناعة الزراعية، وبحسب المنظمين فإن هذه المهمة ستشمل المشاركة كزوار لمعرض تجاري مخصص للمهنيين في القطاع الزراعي وخبراء في التكنولوجيا الزراعية، واجتماعات ثنائية للمتعاملين الجزائريين مع الشركات البريطانية في طاولات مستديرة واجتماعات شخصية وزيارات ميدانية وعروض لتقنيات الزراعة المستدامة، من شأنها أن تنتهي بإبرام صفقات مهمّة.

كما يتجه رجال الأعمال الجزائريون نحو روسيا قبل نهاية الشهر الجاري، للمشاركة في معرض “أقرو” الدولي، المنظم من قبل فيدرالية روسيا، في الفترة من 25 إلى 27 جانفي 2023 بمركز معارض “كروكوس إيكسبو إيس” بموسكو، حيث إن هذه التظاهرة الموسومة بشعار “تحديات وفرص قطاع الصناعة الزراعية في ضوء الحقائق الجديدة” تهدف إلى تعريف الشركات المشاركة الناشطة في القطاع الزراعي بآخر الابتكارات في مجال الآلات والمعدات الزراعية.

من جهة أخرى، وفي إطار سياسة تقوية التعاون الاقتصادي بين الجزائر والكاميرون، تنظم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتعاون مع الكنفيدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية تنقل وفد من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين إلى الكاميرون من 22 إلى 28 جانفي 2022، حيث تهدف هذه الزيارة، وفقا لما نشرته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في موقعها الإلكتروني، إلى تمكين الشركات الجزائرية من ولوج سوق محتملة لإفريقيا الوسطى التي تضم أكثر من 26 مليون نسمة لاسيما مع إقامة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتي تعد أداة رئيسية من شأنها أن تساهم بشكل فعال في تطوير التجارة البينية الإفريقية.

ومن المرتقب أيضا أن يتضمن برنامج الزيارة تنظيم منتدى أعمال جزائري – كاميروني ولقاءات أعمال ثنائية وكذلك ترتيب زيارات ميدانية لمواقع صناعية، وفق ذات المصدر.

وبالمقابل، يحضّر مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، وهو أكبر تنظيم لرجال الأعمال في الجزائر، حيث سيحتفل شهر فيفري القادم بسنة من الوجود، لعقد اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع أهم منظمات أرباب العمل في العالم لجلب شراكات جديدة ومستثمرين للسوق الجزائرية، وذلك على غرار الاتفاق المبرم قبل شهر مع حركة رجال أعمال فرنسا “ميديف”، وقبلها مع منظمة “كونفيدرستيا” الإيطالية.

وسطّرت “كريا” والتي يترأسها رجل الأعمال كمال مولى برنامجا لعقد بروتوكولات تعاون مع عدد من منظمات الباترونا لدول صديقة وشريكة على غرار قطر والسعودية والأردن ومصر وتونس، وأيضا البرازيل التي تعدّ عضوا في تكتّل “بريكس“، الذي تسعى الجزائر إلى اتخاذ خطوة هامة بالانضمام إليه قبل نهاية السنة.

وكان مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يضم عشية تأسيسه سنة 2022، ما يساوي 70 متعاملا من القطاعين العام والخاص، لكنه بات نهاية 2022 يحصي 400 متعامل، ويعوّل عليه اليوم ليضم قبل نهاية سنة 2023 ما يزيد عن 2000 متعامل اقتصادي.