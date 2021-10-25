هؤلاء ممنوعون من الترشح للجان المتساوية الأعضاء بقطاع التربية

انتهاء آجال العهدة الحالية يوم 23 نوفمبر

أعلنت مصالح المستخدمين لدى مديريات التربية في مراسلات موجهة إلى مديري الثانويات والمتوسطات والمدارس الابتدائية وإلى مفتشي التعليم المتوسط والابتدائي ومفتشي التوجيه المدرسي والمهني ومفتشي التغذية المدرسية، عن فتح باب الترشح لتجديد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وذلك بعد انتهاء المدة القانونية لتمديد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء يوم 23 نوفمبر الداخل، علما أن ذات اللجان قد تم تمديد مهامها على مرات بسبب استحالة تجديد أعضائها في ظل التدابير الرامية إلى الحد من انتشار وباء كورونا.

وطلبت إحدى هذه المراسلات في هذا الشأن، إطلاع الموظفين على الشروط التي تسمح لهم بالترشح وبالتالي ضبط القوائم، حيث بإمكان الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الترشح لتجديد أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، ملء بطاقة مخصصة لهذا الغرض، بكل دقة ووضوح وإيداعها يدا لدى أمانة مصلحة المستخدمين على مستوى مديريات التربية خلال الفترة الممتدة بين 18 أكتوبر إلى غاية يوم الثلاثاء 26 من نفس الشهر شريطة أن يكون المترشح مرسما في رتبته الحالية وأن يباشر عمله فعليا على مستوى مؤسسته التربوية.

واستثنت المراسلة من الترشح كل موظف متواجد في عطلة مرضية طويلة المدى أو من عجز صحي وكل الموظفين الذين تعرضوا لعقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة إلى جانب الموظفين المتربصين والمنتدبين والذين هم في حالة استيداع وكذا الذين لا يحوزون أقدمية ستة أشهر إلى غاية تاريخ الانتخاب.