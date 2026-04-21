هؤلاء هم المرشحون لخلافة غوتيريش على رأس منظمة الأمم المتحدة

منظمة الامم المتحدة (شبكات)

تنتهي ولاية الأمين العام الحالي للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2026، هو الذي كان على رأس المنظمة الأممية منذ 1 جانفي 2017 خلفا لبان كي مون.

وقد ترشحت لخلافته أربع شخصيات، وهم: التشيلية ميشيل باشليت، والأرجنتيني رافاييل غروسي، والكوستاريكية ريبيكا غرينسبان، إضافة إلى السنغالي ماكي سال.

ويشارك هؤلاء المرشحون لمنصب أمين عام الأمم المتحدة في حوارات تفاعلية اليوم الثلاثاء، 21 أفريل، وغداً الأربعاء، بمقر المنظمة الأممية؛ ليستعرضوا رؤاهم حول مستقبل الأمم المتحدة، ويجيبوا على أسئلة الدول الأعضاء والمجتمع المدني.

