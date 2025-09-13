هام للأولياء.. هذا تاريخ تسجيل تلاميذ التحضيري والسنة الأولى الاستثنائي

أعلنت وزارة التربية الوطنية أن انطلاق التسجيل في أقسام التربية التحضيرية وكذا التسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي سيكون بداية من 28 سبتمبر الجاري إلى غاية السبت 11 أكتوبر المقبل.

وجاء في بيان لوزارة التربية الوطنية، السبت، نشرته على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، “تعلن وزارة التربية الوطنية عن انطلاق عملية التسجيل في أقسام التربية التحضيرية، وكذا التسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي بعنوان السنة الدراسية 2026/2025، وذلك ابتداء من يوم الأحد 28 سبتمبر إلى غاية السبت 11 أكتوبر 2025.”

وأضاف البيان “تتم عملية التسجيل حصريا عبر فضاء الأولياء ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية على الرابط:

https://awlyaa.education.dz

وأكدت الوزراة أن التسجيلات تتم وفق الترتيبات التالية:

أولا: التسجيل في أقسام التربية التحضيرية

1- يشمل الأطفال المولودين بين أول جانفي و31 ديسمبر 2020، وتقبل جميع الطلبات دون استثناء، في إطار تعميم التربية التحضيرية.

2- يمكن للأولياء اختيار ما بين مدرسة ابتدائية واحدة (1) إلى خمس (5) مدارس تتوفر بها أقسام التربية التحضيرية، أو مؤسسة واحدة (1) بالنسبة للراغبين في التسجيل بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة.

ثانيا: التسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي

1- يخص التسجيل الاستثنائي الأطفال المولودين بين أول جانفي و31 مارس 2020

2- عند طلب تسجيل أبنائهم في أقسام التربية التحضيرية، يمكن للأولياء إبداء رغبتهم في التسجيل الاستثنائي بالسنة الأولى ابتدائي، مع اختيار مدرسة ابتدائية واحدة (1) عمومية أو خاصة، تتوفر بها مقاعد بيداغوجية.

3- يعالج النظام المعلوماتي هذه الطلبات آليا وفق المعايير المحددة. وفي حال عدم توفر مقاعد بيداغوجية يُسجل الطفل تلقائيا في قسم التربية التحضيرية بإحدى المدارس التي اختارها وليه.

إعلان النتائج والتحاق الأطفال

كما أفاد بيان الوزراة أن إعلان نتائج المعالجة الآلية لطلبات التسجيل (التربية التحضيرية والتسجيل الاستثنائي يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 عبر الحساب الشخصي للولي في فضاء الأولياء، كما تعلق القوائم بالمدارس الابتدائية المعنية ومؤسسات التربية والتعليم الخاصة.)

ويلتحق الأطفال المقبولة طلبات تسجيلهم ابتداء من يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 سواء في أقسام التربية التحضيرية أو السنة الأولى ابتدائي.

ونبهت الوزراة في بيانها إلى أن تسجيل أي طفل معني بالتسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي يُلغى إذا لم يلتحق بالمؤسسة التربوية في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ إعلان النتائج.

كما أكدت وزارة التربية الوطنية أن أي تسجيل يتم خارج النظام المعلوماتي للقطاع يعد لاغيا وعديم الأثر.