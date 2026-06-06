هداف النمسا كريستوف باومغارتنر يغيب رسميا عن المونديال

بعد تعرضه لإصابة في أثناء عملية الإحماء

تأكد رسميا غياب المهاجم النمساوي كريستوف باومغارتنر عن نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، التي ستنطلق يوم 11 جوان الجاري في القارة الأمريكية، بسبب إصابة عضلية في الفخذ الأيمن تعرض لها يوم الإثنين في أثناء عملية الإحماء التي سبقت المباراة الودية التحضيرية أمام تونس (1-0)، بحسب ما أعلنه الاتحاد النمساوي لكرة القدم على موقعه الرسمي.

وأوضح الاتحاد في بيان له أن “التصوير بالرنين المغناطيسي الذي أُجري يوم الثلاثاء، أكد أن كريستوف باومغارتنر يعاني من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن، وبالتالي، لن يتمكن من المشاركة في كأس العالم”.

من جانبه، قال مدرب المنتخب النمساوي رالف رانغنيك: “إنها بالطبع أخبار سيئة للغاية، سواء بالنسبة لكريستوف أم للفريق بأكمله. إنه لاعب مهم وشخصية محورية داخل منتخبنا. سنقدم له الآن كل الدعم اللازم من أجل التعافي”.

ويعد باومغارتنر، البالغ من العمر 26 عاما والمحترف في صفوف نادي لايبزيغ الألماني، أحد أبرز عناصر المنتخب النمساوي، حيث سجل 19 هدفاً في 58 مباراة دولية.

وعلى مستوى الأندية، قدم اللاعب موسما مميزا، إذ سجل 17 هدفاً وقدم 9 تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات.

ولا تزال الإجراءات المتعلقة بتعويضه في قائمة اللاعبين المشاركين في كأس العالم قيد الدراسة داخل الاتحاد النمساوي لكرة القدم، الذي وعد بالإعلان عن المستجدات في وقت لاحق.

في المقابل، جاءت الأخبار مطمئنة بشأن قائد المنتخب النمساوي دافيد ألابا، الذي خضع بدوره لفحوصات طبية شاملة. وعلى عكس باومغارتنر، لم يظهر التصوير بالرنين المغناطيسي أي إصابة عضلية لدى نجم ريال مدريد، وبالتالي، لا يوجد ما يدعو للقلق، وسيتمكن من الالتحاق بالمنتخب النمساوي كما هو مقرر استعداداً للسفر إلى الولايات المتحدة يوم 4 جوان.

وتلعب النمسا في المجموعة العاشرة في مونديال 2026، إلى جانب الجزائر والأردن والأرجنتين حاملة اللقب.