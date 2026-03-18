هدنة مؤقتة بين باكستان وأفغانستان في عيد الفطر

بطلب من 3 دول إسلامية، أعلنت باكستان يوم الأربعاء، هدنة مؤقتة للأعمال العسكرية مع أفغانستان، بمناسبة اقتراب الاحتفال بعيد الفطر.

وقال وزير الإعلام الباكستاني عطاء الله تارار في منشور على “إكس”، إن بلاده “ستوقف عملياتها العسكرية ضد أفغانستان بشكل مؤقت”.

وأوضح الوزير أن القرار “جرى اتخاذه بحسن نية، وتماشيا مع المعايير الإسلامية بمناسبة عيد الفطر. وبناء على طلب من من تركيا والسعودية وقطر”.

من جهتها، أعربت دولة قطر عن “ترحيبها بإعلان الهدنة المؤقتة بين أفغانستان وباكستان. بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك”.

وقالت الخارجية القطرية في بيان إن “هذه الخطوة تعدّ بادرة إيجابية، تسهم في خفض التصعيد، وتعزيز أجواء التهدئة بين الجانبين”.