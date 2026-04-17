هدنة هشة في لبنان.. وترامب يلمّح لاتفاق قريب مع إيران

قال ‌الرئيس الأمريكي ​دونالد ​ترامب، الخميس، إن ‌حرب ⁠إيران تمضي “بشكل ​سلس” ​وإنها “من ⁠المفترض ​أن ​تنتهي ⁠قريبا ⁠جدا”.

وأضاف ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: “يبدو أننا سنبرم اتفاقاً مع إيران، وسيكون اتفاقاً جيداً”، مشيراً إلى أن المحادثات قد تُستأنف خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

ويرى الرئيس الأميركي أنه لن يضطر إلى تمديد وقف إطلاق النار من أجل التوصل إلى اتفاق، متوقعاً أن الوصول إلى تسوية “قريباً جداً”، لكنه عاد وأشار إلى أنه قد يلجأ إلى التمديد “إذا دعت الحاجة”.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن مصدر مطلع، أن الطرفين يدرسان تمديد وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، مشيراً إلى أن الجانبين لا يرغبان في استئناف القتال.

وبشأن ملف لبنان، قال ترامب إنه وجه نائبه، جي دي فانس، ووزير الخارجية، ماركو روبيو، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، دان كاين لـ”العمل مع إسرائيل ولبنان لتحقيق سلام دائم”.

وأضاف أنه تحدث مع نظيره اللبناني جوزاف عون ورئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو قبل إعلان الهدنة، مشيراً في منشور لاحق إلى أنه سيدعوهما إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات، وقد يتم ذلك خلال أسبوع.

في المقابل قال الجيش ​اللبناني فجر اليوم ‌الجمعة إن جيش الاحتلال خرق ​وقف إطلاق ​النار، الذي دخل حيز ⁠التنفيذ ​منتصف الليل، بما ​في ذلك بشن قصف متقطع طال ​عددا ​من القرى في جنوب ‌البلاد.

ودعا ⁠الجيش، في بيان، المواطنين إلى التريث ​في ​العودة ⁠إلى القرى والبلدات ​الجنوبية.