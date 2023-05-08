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الجزائر

هدية خادم الحرمين.. 50 طن من التمور السعودية للهلال الأحمر الجزائري (صور)

الشروق أونلاين
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هدية خادم الحرمين.. 50 طن من التمور السعودية للهلال الأحمر الجزائري (صور)
ح.م
جانب من مراسم استلام الهدية السعودية

استلم الهلال الأحمر الجزائري يوم الإثنين، بمقر السفارة السعودية بالجزائر، هدية خادم الحرمين الشريفين المتمثلة في 50 طن من التمور الفاخرة.

وأشرفت رئيسة المؤسسة ابتسام حملاوي وسفير السعودية في الجزائر عبد الله ناصر البصيري، على مراسم استلام الهدية، بحضور ممثل عن وزارة المالية ووفد عن مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الخيرية.

وحسب بيان للهلال الأحمر، فقد كانت المناسبة “فرصة لدعم العلاقات التي تجمع الهلال الأحمر الجزائري، ومركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الخيرية في المجال الإغاثي والإنساني”.

ونوّه السفير السعودي من جهته، بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة العربية السعودية بالجزائر، يضيف ذات البيان.

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