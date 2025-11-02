-- -- -- / -- -- --
الجزائر

هذا أهم ما أمر به الرئيس تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء

الشروق أونلاين
  • 577
  • 0
رئاسة الجمهورية (شبكات)

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اليوم الأحد، 2 نوفمبر، اجتماعا لمجلس الوزراء.

ووفقا لما نقله التلفزيون الجزائري، أسدى الرئيس عبد المجيد تبون توجيهات فيما يخص مشروع قانون المرور، والذي سيكون صارما في تحميل المسؤوليات لكل الأطراف المعنية بالسلسلة المنظمة للمرور.

وضمن الرؤية الجديدة لتنظيم وتطير أنجع للقطاع الفلاحي، سيتم العمل على مشروع التوجيه الفلاحي لتحقيق التكامل بين الجوانب المهنية والطموحات العليا للدولة بمشاركة كل الفاعلين المختصين، وفقا للمصدر ذاته.

بمشاركة 350 خبيرًا.. الجزائر تحتضن اجتماعات منتدى الإدارات الضريبية الإفريقية

الابتكار والاستثمار في العقار موضوع قمة افريقية بالجزائر

الرئيس الصحراوي: ثورة الجزائر جعلت من شعبها مثالا لكل شعوب المعمورة

بوغالي: نوفمبر محطة لتجديد الالتزام برسالة الشهداء

جزائريون يتداولون صورا ثورية نادرة تخليدا لذكرى نوفمبر

سرطان البروستات.. ثاني أكثر السرطانات شيوعا لدى الرجال في الجزائر

