هذا أهم ما أمر به الرئيس تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اليوم الأحد، 2 نوفمبر، اجتماعا لمجلس الوزراء.

ووفقا لما نقله التلفزيون الجزائري، أسدى الرئيس عبد المجيد تبون توجيهات فيما يخص مشروع قانون المرور، والذي سيكون صارما في تحميل المسؤوليات لكل الأطراف المعنية بالسلسلة المنظمة للمرور.

وضمن الرؤية الجديدة لتنظيم وتطير أنجع للقطاع الفلاحي، سيتم العمل على مشروع التوجيه الفلاحي لتحقيق التكامل بين الجوانب المهنية والطموحات العليا للدولة بمشاركة كل الفاعلين المختصين، وفقا للمصدر ذاته.