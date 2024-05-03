هذا أهم ما جاء في خطاب الرئيس تبون بمناسبة عيد العمال

أبرز رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون, أهم المكاسب والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة وجدد تمسكه بالطابع الاجتماعي للدولة الذي “لن يتم التخلي عنه أبدا” في خطاب ألقاه بمناسبة عيد العمال.

وأعرب الرئيس تبون، في خطاب ألقاه، الأربعاء بمقر المركزية النقابية بدار الشعب تم بثه مساء أمس الخميس على قنوات التلفزيون الجزائري، عن شعوره بالفخر بعد تجسيد كافة التزاماته أمام الشعب الجزائري, وفي مقدمتها بناء اقتصاد وطني قوي وعصرنة الجيش الوطني الشعبي, مؤكدا أنهما ركيزتا القوة بالنسبة لأي دولة.

وكشف الرئيس تبون أن الجزائر اليوم تعتبر “ثالث اقتصاد في إفريقيا بعد كل من جنوب إفريقيا ومصر”, بفضل نسبة نمو بلغت “2ر4 بالمائة” وناتج محلي إجمالي انتقل من “164 مليار دولار سنة 2015 إلى 260 مليار دولار في أواخر 2023 محققا قفزة نوعية”, متوقعا أن يصل في الفترة 2027/2026 إلى “400 مليار دولار” وهو ما من شأنه أن يفتح –مثلما قال رئيس الجمهورية– “آفاقا أخرى للاقتصاد الوطني وينعكس على تحسن الدخل الفردي للجزائريين”.

وطمأن رئيس الجمهورية العمال الجزائريين بأن “الجزائر في مأمن”, وأن المؤسسات الاقتصادية الدولية تعترف بقوة الاقتصاد الوطني.

ومن مؤشرات تطور الاقتصاد الوطني, ذكر رئيس الجمهورية قيمة احتياطي الصرف التي بلغت “قرابة 70 مليار دولار, بعد أن وصلت قبل خمس سنوات إلى 42 مليار دولار”, كما بلغت قيمة الصادرات خارج المحروقات “7 مليار دولار مع التطلع لبلوغ سقف 11 مليار دولار في نهاية 2024”, في حين أن قيمة الصادرات خارج المحروقات لم تتجاوز 8ر1 مليار دولار طيلة 40 سنة.

وأكد رئيس الجمهورية سعيه إلى “بناء اقتصاد مبني على أرقام حقيقة ودقيقة ويعتمد على الرقمنة والشفافية وليس اقتصاد شعارات يسير بالضبابية وبالأرقام الوهمية”.

وشدد بهذا الصدد, على أن الإنتاج الوطني “أثبت قيمته في الداخل والخارج” بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تمت مباشرتها, كاشفا أن الجزائر تحصي حاليا “7 آلاف شركة ناشئة, ستكون لبنة مهمة في بناء اقتصاد جزائري عصري”.

وأبرز أهمية خلق الثروة ومناصب الشغل, مذكرا بالإجراءات العديدة التي تم اتخاذها للدفع بعجلة التنمية ومن أهمها إصدار قانون جديد للاستثمار واستحداث الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بصلاحيات موسعة, معلنا أنه بفضل تحسن مناخ الاستثمار تم تسجيل “100 طلب للاستثمار الأجنبي بالإضافة إلى حوالي 7 آلاف مستثمر جزائري منهم مغتربون أعربوا عن استعدادهم للاستثمار في الجزائر وهو ما يمكن من خلق حوالي 200 ألف منصب شغل”.

ونوه رئيس الجمهورية بالتطور الذي يعرفه قطاع الفلاحة الذي تجاوز قطاع الصناعة من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي, مشيدا بالنتائج المتميزة المحققة في مجال الإنتاج التحويلي في المواد الغذائية والفلاحية, بحيث أصبحت هذه المنتجات “جزائرية بنسبة تفوق 90 بالمائة”, أضاف رئيس الجمهورية الذي أعلن أنه “في نهاية 2024 سيتم إنتاج مادة السكر محليا وكذلك الأمر بالنسبة لمادة الزيت والأجهزة الكهرومنزلية”.

ولدى تطرقه إلى المكاسب المحققة في قطاع السكن, أكد رئيس الجمهورية تمسكه ب”استكمال إنجاز البرامج السكنية باستعمال المواد الأولية المنتجة محليا”, كاشفا أن الجزائر تنتج حاليا “40 مليون طن سنويا من الاسمنت وتقوم بتصديره وتصدير مادة الحديد أيضا نحو مختلف القارات”.

وذكر رئيس الجمهورية بالفترة الصعبة التي عاشتها البلاد في ظل حكم العصابة التي قال أنها “حاربت الإنتاج الوطني وعملت على تقسيم خيرات البلاد وفصلت نصوص قانونية على مقاسها وأنشأت شركات وهمية للاستيراد واستنزفت احتياطي الصرف”, كاشفا أن تحريات أجريت سنة 2022 أسفرت عن تسجيل “900 مؤسسة اقتصادية تم غلقها لأنها تعطل مصالح العصابة في الاستيراد” وأنه “في ظرف 3 أشهر قمنا بالترخيص لفتح كل هذه المؤسسات”.

“لن نتخلى أبدا عن الطابع الاجتماعي للدولة”

وفي الشق الاجتماعي, جدد رئيس الجمهورية التزامه بمبادئ بيان أول نوفمبر وفي مقدمتها بناء دولة ديمقراطية واجتماعية, مشددا على أنه “لن يتم التخلي أبدا عن الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية”.