-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هذا أوّل لاعب يستلم دعوة بيتكوفيتش

علي بهلولي
  • 525
  • 0
هذا أوّل لاعب يستلم دعوة بيتكوفيتش
ح.م
محمد الأمين مدني (أقصى اليسار) في المحطّة الدولية للمنتخب الوطني أواخر مارس 2024.

أُميط اللّثام مساء الإثنين، عن وجه أوّل لاعب يستلم دعوة النّاخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، تأهّبا لِخوض مواجهتَي “الخضر” أمام غينيا كوناكري وأوغندا.

وتُقام المواجهتان في الـ 6 والـ 10 من جوان المقبل، داخل الوطن وبعيدا عن الدّيار، بِرسم الجولتَين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026، على التوالي.

ويتعلّق الأمر هنا بِاللاعب محمد الأمين مدني (32 سنة) مدافع نادي شباب قسنطينة، ثالث ترتيب البطولة الوطنية. كما جاء في بيان لِإدارة فريق “السّنافر”.

وحاز محمد الأمين مدني في الـ 26 من مارس الماضي، شرف المشاركة في أوّل مباراة دولية مع “مُحاربي الصّحراء”، وحملت طابعا ودّيا ضدّ جنوب إفريقيا. وحينها خاض كامل أطوار اللّقاء.

وفي الموسم الحالي، خاض ابن وهران وقلب الدّفاع 27 مباراة بِزيّ شباب قسنطينة، في البطولة الوطنية وكأس الجمهورية ورابطة أبطال إفريقيا. وسجّل هدفَين.

مقالات ذات صلة
بوداوي صار احتياطيا بعد أن تدهورت حال نيس

بوداوي صار احتياطيا بعد أن تدهورت حال نيس

بِالفيديو: بن ناصر يفتتح عدّاد التهديف بِشارة القائد ولقب والدته

بِالفيديو: بن ناصر يفتتح عدّاد التهديف بِشارة القائد ولقب والدته

إنجاز تاريخي لِأولمبيك أقبو

إنجاز تاريخي لِأولمبيك أقبو

شعيبي في الدوري الأوروبي وبن سبعيني في رابطة الأبطال

شعيبي في الدوري الأوروبي وبن سبعيني في رابطة الأبطال

“اليويفا” تتغنى بعمورة وقد يكون آخر موسم له في بلجيكا

“اليويفا” تتغنى بعمورة وقد يكون آخر موسم له في بلجيكا

“العين” الإماراتي يريد ياسين بن زية

“العين” الإماراتي يريد ياسين بن زية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد