هذا أوّل لاعب يستلم دعوة بيتكوفيتش

أُميط اللّثام مساء الإثنين، عن وجه أوّل لاعب يستلم دعوة النّاخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، تأهّبا لِخوض مواجهتَي “الخضر” أمام غينيا كوناكري وأوغندا.

وتُقام المواجهتان في الـ 6 والـ 10 من جوان المقبل، داخل الوطن وبعيدا عن الدّيار، بِرسم الجولتَين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026، على التوالي.

ويتعلّق الأمر هنا بِاللاعب محمد الأمين مدني (32 سنة) مدافع نادي شباب قسنطينة، ثالث ترتيب البطولة الوطنية. كما جاء في بيان لِإدارة فريق “السّنافر”.

وحاز محمد الأمين مدني في الـ 26 من مارس الماضي، شرف المشاركة في أوّل مباراة دولية مع “مُحاربي الصّحراء”، وحملت طابعا ودّيا ضدّ جنوب إفريقيا. وحينها خاض كامل أطوار اللّقاء.

وفي الموسم الحالي، خاض ابن وهران وقلب الدّفاع 27 مباراة بِزيّ شباب قسنطينة، في البطولة الوطنية وكأس الجمهورية ورابطة أبطال إفريقيا. وسجّل هدفَين.