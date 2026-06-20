هذا الدولي الجزائري مرشّح لِتغيير الوجهة

يتّجه لاعب دوليّ جزائريّ نحو تغيير الوجهة، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يشارك هذا اللاعب مع المنتخب الوطني في كأس العالم الجارية أطوارها هذه الأيّام، رغم حضوره تربّص شهر مارس الماضي.

ويتعلّق الأمر هنا بِالمدافع صهيب ناير، الذي ترغب إدارة نادي سانت إيتيان الفرنسي في الاستفادة من خدماته. بعد أن فشلت في انتدابه خلال سوق التحويلات الشتوية لِشهر جانفي الماضي.

ولا يزال صهيب يناير (24 سنة) يرتدي زي نادي غانغون الفرنسي، حتى صيف 2027.

ووفقا لِأحدث تقرير نشرته صحيفة “ليكو” الفرنسية، فإن إدارة نادي سانت إيتيان ملزمة بِدفع مبلغ مليونَي (2) أورو لِنظيرتها من غانغون، إن أرادت شراء عقد اللاعب ناير.

وينشط فريقا سانت إيتيان وغانغون في البطولة الفرنسية للقسم الثاني.