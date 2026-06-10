هذا تاريخ إيداع قائمة المؤهلين لمراقبة التصويت والفرز للتشريعيات

المترشحون ملزمون بدفع وثيقة ترتيبهم في القائمة الانتخابية:

دعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الأربعاء في بيان لها، قوائم المترشحين المقبولة إلى إيداع قائمة الأشخاص المؤهلين لحضور عمليات التصويت والفرز خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك قبل 21 من جوان الجاري.

وذكرت السلطة المستقلة قوائم المترشحين المقبولة أنه “يحق لهم مراقبة جميع عمليات التصويت وفرز الأصوات في جميع مكاتب التصويت”، داعية إياهم إلى “إيداع قائمة الأشخاص المؤهلين لتمثيلهم، وذلك قبل تاريخ 21 جوان الجاري”.

ويتيح القانون للمعنيين “تمثيل قوائمهم من خلال حضور عملية التصويت والفرز، استلام نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر الفرز، استلام نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر الإحصاء البلدي للأصوات ومحضر الإحصاء على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية”.

كما يمكنهم -يضيف البيان- “استلام نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر تركيز نتائج التصويت المعد من قبل اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج”.

وفي سياق متصل، دعت “السلطة المستقلة” المترشحين إلى التقرب، وجوبا، من منسقيها الولائيين وبالدوائر الانتخابية المعنية، لإيداع وثيقة تتضمن ترتيبهم في القائمة الانتخابية.

وأوضحت أنه “عطفا على البيان رقم 27 المؤرخ في 04 جوان 2026 والمتعلق بترتيب المترشحين في القائمة، تذكر السلطة المستقلة قوائم المترشحين تحت رعاية الأحزاب السياسية وبعنوان القوائم الحرة الذين تم تبليغهم بقرار قبول القائمة، بوجوب التقرب من المنسق الولائي أو المنسق على مستوى المنطقة الجغرافية بالدائرة الانتخابية المعنية، من أجل إيداع وثيقة ممضاة من طرف المسؤول الأول عن الحزب أو مترشحي القوائم الحرة تتضمن ترتيب المترشحين في القائمة والتأكد من توفر جميع المعلومات والوثائق المطلوبة لإعداد ورقة التصويت بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 2 جويلية 2026”.