 هذا توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك

أعلنت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجزائر أن توقيت صلاة عيد الأضحى 1447هـ / 2026 سيكون في الساعة 06:30 صباحا.

وأفاد بيان للمديرية أنه بناء على ما تقرر في الاجتماع الأخير للمجلس العلمي لولاية الجزائر والذي عقد لدراسة وتحديد توقيت صلاة عيد الأضحى، فإن مديرية الشؤون الدينية والأوقاف تعلن أن توقيت صلاة عيد الأضحى 1447هـ / 2026 سيكون في الساعة 06:30 صباحا.

ودعت المديرية في بيان لها الجميع إلى التنسيق والتبليغ في نطاق مسؤولياتهم، مع الحرص على توفير الظروف الملائمة لإقامة هذه الشعيرة المباركة في أجواء من النظام والسكينة.