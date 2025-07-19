هذا جديد المدارس العليا للأساتذة للموسم المقبل

رفع سنوات التكوين لـ5 سنوات و6 سنوات

تعزز التكوين في المدارس العليا للأساتذة للأطوار الثلاثة (ابتدائي، متوسط، ثانوي) للدخول الجامعي 2025-2026 بإنشاء 25 ملحقة تكوين جديدة، و26 نقطة تكوين ضمن عدد من الجامعات، مع فتح عروض تكوينية جديدة تتماشى وحاجيات قطاع التربية، فضلا عن مراجعة التكوين ورفع سنواته لـ6 سنوات بالنسبة للتكوين كأستاذ تعليم ثانوي و5 سنوات لأستاذ تعليم المتوسط والابتدائي.

وفي إطار الإصلاحات الجذرية التي يشهدها قطاع التعليم العالي في الجزائر، لاسيما ما تعلق بالتكوين من أجل التأطير في قطاع التربية الوطنية، سيشهد الدخول الجامعي المقبل تغييرات جذرية في نمط التكوين الخاص بالمدارس العليا للأساتذة، وهذا بعد رفع مدة التكوين المعتمدة سابقا، من 5 سنوات لأساتذة الطور الثانوي إلى 6 سنوات، و3 سنوات لأساتذة التعليم الابتدائي إلى 5 سنوات، ومن 4 سنوات للتكوين في تخصص أستاذ تعليم المتوسط إلى 4 سنوات، وهذا حسب ما تضمنه المنشور التوجيهي الخاص بحاملي بكالوريا 2025.

التكيف مع القانون الأساسي الجديد

ويأتي الرفع من سنوات التكوين لفائدة أساتذة الأطوار الثلاثة كضرورة ملحة للتكيف مع مضمون المرسوم التنفيذي 25/ 54 المؤرخ في 21 جانفي 2025 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، حيث تم استحداث رتب جديدة تخص أساتذة الأطوار الثلاثة، وتنفيذا لما تضمنته المادة 112 من ذات المرسوم سيوظف خريجو المدارس العليا للأساتذة الذين أتموا 6 سنوات دراسة في تخصص أستاذ تعليم ثانوي بالمدارس العليا للأساتذة في رتبة أستاذ تعليم ثانوي قسم أول.

وفي سياق ذي صلة، وحسب المادة 69 سيوظف خريجو المدارس العليا الذين أتموا خمس سنوات تكوين في تخصص أستاذ متوسط، برتبة أستاذ التعليم المتوسط قسم أول، وتشير المادة 76 إلى التوظيف المباشر للخريجين الذين أتموا خمس سنوات تكوين كأساتذة تعليم ابتدائي قسم أول، حيث سيستفيد الناجحون في البكالوريا لسنة 2025 الموجهون لمختلف المدارس العليا للأساتذة من هذه الرتب.

اللغة الإيطالية والألمانية والعلوم الإسلامية

وعمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية وتلبية لاحتياجات التأطير المعبر عنها، إلى استحداث تخصصات جديدة في مختلف المدارس العليا والملحقات المنشأة، ويتعلق الأمر بكل من تخصص أستاذ التعليم الثانوي في العلوم الإسلامية، وأستاذ التعليم الثانوي في العلوم الاقتصادية، وأستاذ التعليم الثانوي في اللغة الإيطالية، وأستاذ التعليم الثانوي في اللغة الإسبانية، وأستاذ التعليم الثانوي في اللغة الألمانية، وهي التخصصات التي كان يقتصر التوظيف فيها على خريجي الجامعات بناء على المسابقات.

داودي: نطمح لتكوين 32 ألف أستاذ في التربية

وأشار مستشار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبد الجبار داودي، في تصريح لـ”الشروق” إلى أن فتح الملحقات للتكوين في أساتذة التعليم للأطوار الثلاثة، كان من أجل تلبية الاحتياجات المعبر عنها من قبل وزارة التربية الوطنية التي تحتاج إلى 32 ألف أستاذ متخرج في جميع التخصصات، حيث إن المدارس العليا للأساتذة والبالغ عددها 12 لا يمكنها تغطية حاجيات التكوين، ما دفع لإنشاء 25 ملحقة و26 نقطة تكوين تابعة للمدارس الأم، في انتظار تحويل الملحقات لمدارس عليا مستقلة بذاتها بعد توفر الظروف والبيئة الملائمة لذلك، وشرح ذات المسؤول بأن حاجيات قطاع التربية ارتفعت لاسيما بعد بناء أحياء ومدن سكنية جديدة في عديد الولايات ومعها هياكل تربوية من مدارس ومتوسطات وثانويات، فضلا عن إدراج مواد تكوينية جديدة ما يستدعي تكوين الفرق البيداغوجية المؤهلة لذلك، وطمأن داودي الطلبة الذين سيتم توجيههم للملحقات بأن البرامج التدريسية وهيئات التدريس بنفس المستوى الموجود في المدارس العليا الأم .

وتتيح الوزارة للناجحين الراغبين في دراسة تخصص لغة عربية أستاذ ابتدائي التسجيل عبر 4 مدارس عليا للأساتذة بالإضافة إلى 25 ملحقة تابعة للمدارس العليا الأم، و14 جامعة تابعة للمدارس العليا الأم ومركزين جامعيين، ويكون التسجيل محليا وفقا لولاية المترشح، مع منح الأولوية لشعبتي العلوم التجريبية والرياضيات، تليها شعب الآداب والفلسفة ثم اللغات الأجنبية وبعدها تقني رياضي ثم التسيير والاقتصاد، على أن يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا الذي يساوي أو يفوق 13 مع الحصول على علامة تساوي أو تفوق 13 في مادتي اللغة العربية والرياضيات، فضلا عن إجراء الامتحان الشفوي للقبول وأن لا يتعدى سن المترشح 24 سنة.

أما الالتحاق بأستاذ اللغة الأمازيغية للتعليم الابتدائي فهو متاح عبر المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة وفي ملحقة تيزي وزو، حيث يخضع التسجيل للترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا وهو متاح لجميع شعب البكالوريا دون استثناء، وتقدم الوزارة خيار الالتحاق بتخصص أستاذ اللغة الفرنسية للتعليم الابتدائي وهذا عبر 4 مدارس عليا للأساتذة بكل من الأغواط وبوزريعة وقسنطينة وورقلة، فضلا عن 20 ملحقة تابعة للمدارس العليا، و8 جامعات، حيث تمنح الأولوية للتسجيل لشعبتي الآداب والفلسفة واللغات الأجنبية تليها باقي الشعب، ويشترط للمشاركة في الترتيب معدل عام يفوق أو يساوي 13 مع الحصول على علامة تفوق أو تساوي 13 في مادة اللغة الفرنسية .

ويمكن أيضا للناجحين التسجيل في تخصص اللغة الانجليزية أستاذ الابتدائي وهذا عبر 5 مدارس عليا و8 ملحقات و5 جامعات، ويخضع فيها التسجيل للترتيب على أساس المعدل المحصل عليه في البكالوريا الذي يفوق 13 من 20 مع الحصول على علامة تساوي أو تفوق 13 في امتحان مادة التخصص، وتتيح الوزارة للراغبين في دراسة تخصص أستاذ التربية البدنية للتعليم الابتدائي التسجيل عبر 3 مدارس عليا بكل من الأغواط وورقلة وبوزريعة بملحقة الشلف و4 جامعات أخرى مع احتساب المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا واللياقة البدنية للمترشحين.

هذه هي تخصصات أساتذة الطور المتوسط

بالنسبة لطور المتوسط، تتيح مختلف المدارس العليا للأساتذة بالإضافة للملحقات المستحدثة ونقاط التكوين في الجامعات عدة تخصصات لتكوين أساتذة مؤهلين لتدريس مختلف المواد في الطور المتوسط، ويتعلق الأمر بكل من تخصص أستاذ اللغة العربية والذي تمنح الأولوية فيه لحاملي بكالوريا آداب وفلسفة ثم لغات أجنبية وبعدها العلوم التجريبية والرياضيات والتقني رياضي، على أن يكون معدل البكالوريا المحصل عليه للمشاركة في الترتيب 14 فما فوق مع الحصول على علامة تساوي أو تفوق 13 في مادة اللغة العربية، ونفس معدل الترتيب بالنسبة للراغبين في التسجيل لدراسة تخصص أستاذ المتوسط لغة فرنسية مع ضرورة الحصول على علامة تساوي أو تفوق 13 في امتحان مادة اللغة الفرنسية، في حين يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه لدراسة تخصص أستاذ اللغة الأمازيغية، والمتاح حصرا ضمن طابع التسجيل الوطني بملحقة تيزي وزو لجميع شعب البكالوريا .

ويمكن أيضا للناجحين التسجيل عبر 6 مدارس عليا، 16 ملحقة وجامعتين لدراسة تخصص أستاذ اللغة الانجليزية في المتوسط مع منح الأولوية لحاملي بكالوريا شعبة الآداب والفلسفة واللغات الأجنبية ثم العلوم التجريبية والرياضيات والتقني رياضي، ويتم الترتيب على أساس المعدل المحصل عليه في البكالوريا الذي يساوي أو يفوق 14 من 20 مع الحصول على علامة تساوي أو تفوق 13 في امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

وتقدم المدرسة العليا للأساتذة بالقبة حصرا تخصص أستاذ الموسيقى كتسجيل وطني مع الأولية للناجحين في شعبة الفنون تليها بالترتيب شعب العلوم التجريبية ثم الرياضيات وبعدها تقني رياضي وتسيير واقتصاد تليها الآداب والفلسفة وأخيرا اللغات الأجنبية، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا. أما تخصص أستاذ التاريخ والجغرافيا فهو متاح لجميع شعب البكالوريا باستثناء الفنون والتسيير والاقتصاد ويعتمد الترتيب على معدل يساوي أو يفوق 14 مع شرط الحصول على علامة تساوي أو تفوق 13 في امتحان مادة التاريخ والجغرافيا.

وتتيح الوزارة خيارات للحائزين على بكالوريا في الشعب العلمية للتسجيل في تخصصات أستاذ المتوسط في الإعلام الآلي أو أستاذ العلوم الطبيعية أو أستاذ العلوم الفيزيائية وأستاذ الرياضيات باحترام أولويات الشعب، واعتماد معدل 14 فما فوق للمشاركة في الترتيب، واحتساب معدل المادة الأساسية لكل تخصص مختار، فيما يمكن لجميع الشعب التسجيل لدراسة تخصص أستاذ التربية البدنية والرياضية .

21 تخصصا لأساتذة الطور الثانوي

وفي الطور الثانوي تعزز التكوين في المدارس العليا بتخصصات جديدة ليصل عددها إلى 21 تخصصا وهي: اللغة والأدب العربي واللغة الفرنسية، الأمازيغية، الإنجليزية، الإيطالية، الألمانية، اللغة الإسبانية، فضلا عن الرياضيات، العلوم الفيزيائية، العلوم الطبيعية، وتخصصات الهندسة الميكانيكية، المدنية وهندسة الطرائق، هندسة كهربائية، وتخصصات العلوم الاقتصادية والعلوم الإسلامية، والإعلام الآلي ، وتخصصات التاريخ والجغرافيا والتربية البدنية والرياضية، الموسيقى، الفلسفة، وتم تحديد شروط القبول في المنشور التوجيهي وفقا لأولويات كل شعبة للتخصص المراد التسجيل فيه، ونمط التوجيه المحلي أو الوطني، مع اعتماد معدل الترتيب للتخصصات المهمة بداية من 14 واشتراط الحصول على علامة تساوي أو تفوق 13 في مادة التخصص.