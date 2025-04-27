هذا سعر كوب القهوة الجديد بعد بداية تطبيق تسقيف الأسعار

أسدت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية تعليمات صارمة لمختلف مديريات التجارة بمراقبة مدى تطبيق تسقيف أسعار بعض المواد الفلاحية واسعة الاستهلاك بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين والتصدي للارتفاعات غير المبررة في الأسعار.

وكعينة من مديريات الفلاحة التي شرعت في مراقبة تطبيق القرار، أعلنت مديرية التجارة لولاية تيميمون أن المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في تجارة الخضر والفواكه ملزمون ببيع المواد التالية بأسعار لا تتجاوز:

-البطاطا: 100 دينار جزائري للكيلوغرام.

-الموز: 400 دينار جزائري للكيلوغرام.

-التفاح: بين 350 و450 دينار جزائري للكيلوغرام.

وأكدت المديرية على أن نشاط المقاهي يخضع بدوره للتسقيف، حيث لا يجب أن يتجاوز سعر بيع كوب القهوة 30 دينارًا.

وشددت مصالح المديرية على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بما في ذلك الحجز والسحب النهائي للسلع، مع إحالة المتجاوزين على الجهات القضائية المختصة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار متابعة مسار تسويق المواد الفلاحية وضمان استقرار الأسعار حماية للقدرة الشرائية للمواطنين.