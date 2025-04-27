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اقتصاد

هذا سعر كوب القهوة الجديد بعد بداية تطبيق تسقيف الأسعار

محمد فاسي
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هذا سعر كوب القهوة الجديد بعد بداية تطبيق تسقيف الأسعار
ح.م
كوب القهوة

أسدت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية تعليمات صارمة لمختلف مديريات التجارة بمراقبة مدى تطبيق تسقيف أسعار بعض المواد الفلاحية واسعة الاستهلاك بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين والتصدي للارتفاعات غير المبررة في الأسعار.

وكعينة من مديريات الفلاحة التي شرعت في مراقبة تطبيق القرار، أعلنت مديرية التجارة لولاية تيميمون أن المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في تجارة الخضر والفواكه ملزمون ببيع المواد التالية بأسعار لا تتجاوز:

-البطاطا: 100 دينار جزائري للكيلوغرام.

-الموز: 400 دينار جزائري للكيلوغرام.

-التفاح: بين 350 و450 دينار جزائري للكيلوغرام.

وأكدت المديرية على أن نشاط المقاهي يخضع بدوره للتسقيف، حيث لا يجب أن يتجاوز سعر بيع كوب القهوة 30 دينارًا.

وشددت مصالح المديرية على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بما في ذلك الحجز والسحب النهائي للسلع، مع إحالة المتجاوزين على الجهات القضائية المختصة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار متابعة مسار تسويق المواد الفلاحية وضمان استقرار الأسعار حماية للقدرة الشرائية للمواطنين.

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التعليقات
2
  • خذايرية عبد الرحمان

    السلام عليكم يجب ايضا تسقيف اللحوم ومشتقاتها ويجب الضب بيد من حديد من فولاذ من برق حتى اين نحن 90 في الماة من الشعب الجزائري لا ياكل اللحم الا من العيد الى العيد هذا معقول ارخس ما في التجارة الان هو الفرد الجزائري يجب تجارة المواشي في الاسواق تباع بالميزان يجب الدولة ان تحدد ثمن الكيلو في حاته الحية حتى تعرف على حالته بعد الذبح

    2
  • miloud

    مذا فعلتم؟ البطاطا ب100 دينار و الموز ب400 دينار. الجزائر اكبر منتج للبطاطا و بعد مذا استفدنا؟ شراء 5 كغ يكلف الجزائري 500 دينار يا للعجب!. لمذا الموز ب 400 دج؟و سعره لم يتغير منذ 20 سنة وهو عالميا يباع ب200 دج. ارى ان هذا تشجيع لناهبي هذا الشعب المسكين.الزيادات التي اقرها الرئيس كلها تبخرت بهاته القرارات العشوائية

    4

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