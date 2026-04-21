هذا ما بحثه الرئيس تبون مع أمين منظمة أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي للطاقة

"الجزائر تعد بلدا محوريا جدا في أجندة العالم للطاقة"

استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، 21 أفريل، الأمين التنفيذي لمنظمة أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي للطاقة، أندريس ريبوليدو سميتمنس.

وعقب الاستقبال، قال أندريس ريبوليدو سميتمنس في إفادة صحفية، إن اللقاء الذي جمعه بالرئيس تبون والذي حضره وزير المحروقات محمد عرقاب، كان “مهما ومثمرا”، كما عبر عن سعادته بتأكيد علاقات التعاون بين أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي والجزائر في مجال الطاقة.

كما لفت أن هناك عدة مجالات للتعاون بين الطرفين “اليوم وقفنا عند عدة فرص في أجندة الطاقة المليئة بالتحديات واللاإستقرار. لكن يعد الأمن الطاقوي عنصرا رئيسيا في هذا السياق، فالغاز الطبيعي يوفر كمصدر طاقة استقرارا لأسواق الكهرباء، فهو لا يزال عنصرا رئيسيا في التعاون بين أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي والجزائر“.

واعتبر أن التعاون بين الطرفين سيكون مثمرا جدا، بالأخص في مجالات “تطورات التكنولوجيا الجديدة خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر، وتخزين الطاقة في أسواق الكهرباء“.

وأضاف أنه تم التطرق إلى هذه المجالات خلال اللقاء مع الرئيس تبون.

كما أكد الأمين التنفيذي لمنظمة أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي للطاقة، في ختام كلمته “الاهتمام للمضي قدما في التعاون” بين دول الجنوب وبين بلدان المنظمة التي تضم 27 بلدا و”الجزائر تعد بلدا محوريا جدا في أجندة العالم للطاقة”.