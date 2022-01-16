هذا ما بحثه لعمامرة مع محمد بن زايد

عقد وزير الخارجية رمطان لعمامرة، السبت، جلسة عمل مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زياد أين اتفقا الطرفان على ضرورة الدفع بالعلاقات الثنائية في شقيها السياسي والإقتصادي نحو مستويات أعلى.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية ” في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، جلسة عمل مطولة مع نظيره الإماراتي، سمو الشيخ عبد الله بن زايد، وزير الخارجية والتعاون الدولي”.

وتناولت المباحثات بين رئيسي دبلوماسية البلدين العلاقات الثنائية الأخوية وسبل توطيدها، إلى جانب القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تلك المتعلقة بمستجدات الأوضاع في العالم العربي وآفاق تعزيز العمل العربي المشترك. يضيف البيان.

و في هذا السياق، أشاد الوزيران بعمق الروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدين على ضرورة تظافر الجهود المشتركة خلال الفترة المقبلة للسير بالعلاقات الثنائية في شقيها السياسي والاقتصادي نحو مستويات أعلى، بما يعكس حجم الامكانيات التي يزخر بها البلدان. وفي سبيل ذلك، اتفقا على إضفاء ديناميكية جديدة على آليات التعاون الثنائي، لا سيما اللجنة المشتركة للتعاون ولجنة التشاور السياسي، فضلا عن تبادل الزيارات على المستوى الوزاري بصفة منتظمة.

كما اتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق لتحقيق أهداف العمل العربي المشترك ومعالجة التحديات التي تطرحها مختلف الأزمات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة العربية.

لعمامرة يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي بأبوظبي وهذا ما درا بينهما

أجرى وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، السبت، مباحثات مع الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة لدولة الإمارات.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية، السبت، أن اللقاء جاء خلال زيارة الوزير لعمامرة إلى دولة الامارات ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأضاف البيان أن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع على الساحة العربية والتحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة، خاصة القمة العربية المرتقبة بالجزائر.

وأشار البيان إلى ثناء الشيخ منصور بن زايد على جهود الجزائر الحثيثة وعلى مقاربتها العقلانية في سبيل توفير شروط نجاح هذا الموعد الهام ولم الشمل العربي.

واتفق الطرفان على تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في الجامعة العربية لإطلاق مسار تحضيري يضفي على العمل العربي المشترك المزيد من النجاعة والمصداقية.

وجدد الطرفان الأهمية التي توليها قيادتي البلدين لتمتين عرى الأخوة والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما أبلغ الوزير لعمامرة للشيخ منصور بن زايد التحيات الأخوية والخالصة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولكل الإخوة أفراد عائلة آل زايد، كما سلمه رسالة رئيس الجمهورية لنظيره وأخيه رئيس دولة الإمارات.