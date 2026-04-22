هذا ما بحثه مقرمان مع القائم بالأعمال بالنيابة للسفارة الأمريكية بالجزائر

هذا ما بحثه مقرمان مع القائم بالأعمال بالنيابة للسفارة الأمريكية بالجزائر
وزارة الشؤون الخارجية
استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، الأربعاء، القائم بالأعمال بالنيابة لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر مارك أ. شابيرو، في لقاء خُصّص لاستعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وبحث سبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن المحادثات تناولت آفاق تطوير التعاون الثنائي والدفع به إلى مستويات أعلى، وذلك في سياق التحضير للاستحقاقات الثنائية المرتقبة بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية.

كما شكّل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس حرص الطرفين على مواصلة التشاور والتنسيق في مختلف الملفات.

مقالات ذات صلة
تشجيع العائلات الجزائرية على قضاء عطلتها داخل الوطن

تشجيع العائلات الجزائرية على قضاء عطلتها داخل الوطن

وحدة لإنتاج 2000 طن سنويا من “الباراسيتامول” تدخل الخدمة شهر سبتمبر

وحدة لإنتاج 2000 طن سنويا من “الباراسيتامول” تدخل الخدمة شهر سبتمبر

هذا برنامج سير امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا

هذا برنامج سير امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا

سعيود يدعو إلى تطوير خطاب يستهدف الشباب بلغتهم عبر شبكات التواصل لتعزيز القيم الإيجابية

سعيود يدعو إلى تطوير خطاب يستهدف الشباب بلغتهم عبر شبكات التواصل لتعزيز القيم الإيجابية

وزارة الشباب تطلق منصة رقمية تتيح للشباب التعبير عن انشغالاتهم

وزارة الشباب تطلق منصة رقمية تتيح للشباب التعبير عن انشغالاتهم

رئيس تشاد في الجزائر لأجل ساحل إفريقي أقوى

رئيس تشاد في الجزائر لأجل ساحل إفريقي أقوى

