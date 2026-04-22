هذا ما بحثه مقرمان مع القائم بالأعمال بالنيابة للسفارة الأمريكية بالجزائر

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، الأربعاء، القائم بالأعمال بالنيابة لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر مارك أ. شابيرو، في لقاء خُصّص لاستعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وبحث سبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن المحادثات تناولت آفاق تطوير التعاون الثنائي والدفع به إلى مستويات أعلى، وذلك في سياق التحضير للاستحقاقات الثنائية المرتقبة بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية.

كما شكّل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس حرص الطرفين على مواصلة التشاور والتنسيق في مختلف الملفات.