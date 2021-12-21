هذا ما دار بين الرئيس تبون ولاعبي المنتخب الوطني حول بطولة كأس العالم

تبادل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أطراف الحديث، مع عدد من لاعبي المنتخب الوطني، على هامش مأدبة الغداء التي نظمها على شرف “الخضر”، بعد التتويج بكأس العرب.

وتحدث الرئيس تبون مع المهاجم بغداد بونجاح بحضور المدرب مجيد بوقرة ويوسف بلايلي، عن التحديات المقبلة للمنتخب الوطني أين عبّر عن آماله في التأهل إلى الدور الثاني من المونديال.

وقال الرئيس تبون: “أعتقد وإن شاء الله ربي ما يخيّبناش، نتأهل إل الدور الثاني من كأس العالم”.

وردّ بونجاح: “إن شاء الله إلى ربع النهائي أو نصف النهائي من المونديال”.

وكرّم الرئيس تبون الاثنين المنتخب الوطني المحلي، في قصر الشعب، بعد تتويجه بكأس العرب فيفا قطر 2021 ، وأقام مأدبة غداء على شرف اللاعبين وكل أعضاء المنتخب.