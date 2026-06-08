هذا ما صرّح به بان كي مون عقب لقائه الرئيس تبون

أكد أنه لن يمكن العيش في عالم مستدام دون معالجة تحديات إفريقيا

ألقى الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة، بان كي مون، كلمة عقب لقائه اليوم الإثنين، 8 جوان، الرئيس عبد المجيد تبون.

وقال بان كي مون “بصفتي أمينا عاما سابقا للأمم المتحدة أنا ممتن جدا وأقدر عاليا وأشيد بقيادة الرئيس تبون، وتحت قيادته يعمل شعبا وحكومة لضمان ألا يعيش فقط الشعب الجزائري ولا سكان إفريقيا فقط، بل سكان العالم بأسره بشكل متناغم وسلمي ومستدام“.

بان كي مون ذكر ان هذا كان التزامه أثناء عمله كأمين عام للأمم المتحدة، وأكد “غالبا ما كنت أتحدث إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أنه دون معالجة تحديات إفريقيا لن يكون قادة العالم قادرين أبدا على الإعلان عن أننا نعيش في عالم مستدام“.

بان كي مون أشار أن هذه كانت رسائله المتكررة، وأكد أنه مازال مستمرا في العمل على تحقيقها مع مختلف الشعوب والقادة السياسيين وقادة الاعمال.

وصرّح “التزامي الآن كأمين عام سابق للأمم المتحدة لم يتغير سأستمر في العمل مع الشعب الجزائر وشعب إفريقيا حتى ذلك الوقت الذي يمكنني فيه الإعلان عن أننا قادرون على العيش في عالم مستدام وأننا فعلنا ذلك من أجل أجيالنا القادمة لضمان أن تكون حياتهم أفضل وأفضل في المستقبل.”

ليختتم الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون كلمته بالدعوة إلى العمل معا “لتحقيق عالم أفضل ومستدام”.