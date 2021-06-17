هذا ما قالته بشرى عقبي بشأن تداول خبر زواجها للمرة الثالثة!

بعدما هنأتها إحدى المتابعات

ردّت بشرى عقبي، مؤخرا، على تداول خبر زواجها بشكل لافت على مواقع التواصل الاجتماعي، بالنفي القاطع للموضوع، مؤكدة بأنها لم تتزوج.

وسألت إحدى المتابعات عقبي: “كم عمر بناتك؟ هل تجيهم عادي أنك تتزوجي” لترد: “شهودة في عمرها 11 سنة.. تالين في عمرها 7 سنوات.. أنا حاليا لم أتزوج حتى أعرف رد فعلهما.. أنا لا أستطيع فعل شيء غير عادي لبناتي”.

وهنأتها متابعة أخرى مباشرة بزواجها فردت: “الله يبارك فيك وفي اياماتك إن شاء الله ولكني لم أتزوج.. لو كان تزوجت لو كان راني قلتلكم.. تاخذو رايي، حاجة تخصني أسمعو مني.. أنا الوحيدة لي نقدر نقول الحقيقة”.

وانتشر خبر زواج بشرى عقبي على نطاق واسع، حيث تناقل نشطاء صورها بفستان الزفاف إلى جانب شاب يبدو أصغر منها، حيث علق البعض على الصورة بالقول أنها أحسنت الاختيار هذه المرة، وليس كما المرة السابقة ارتبطت بمسن.

في ذات السياق استغرب كثيرون من إقدامها على الزواج بهذه السرعة، بعد الفضيحة الكبيرة التي أحدثت ضجة عبر مختلف المنصات، واتهمها البعض بـ “صحانية الوجه”، متسائلين عن مصير ابنتيها، هل ستبقيهما معها أم تتنازل عن الحضانة لطليقها.

وشهد موقع فيسبوك بالخصوص، تداولا كبيرا لصور عقبي مع عريسها المزعوم الذي قالوا بأنه رجل أعمال، كما نشر فيديو لها على تيك توك وهي بفستان الزفاف وهي ترقص بفرح وتغني.