هذا ما قالته رئيسة الوزراء اليابانية بشأن إرسال سفن حربية إلى الشرق الأوسط!

كشفت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، ⁠اليوم الاثنين، موقف بلادها من إرسال سفن حربية إلى الشرق الأوسط، بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلفاء واشنطن لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.

وقالت تاكايتشي أمام البرلمان الياباني إن بلادها “لا تخطط ​حاليا لإرسال ⁠سفن حربية لمرافقة السفن في الشرق الأوسط (مضيق هرمز)”، مضيفة: “لم ⁠نتخذ ⁠أي قرارات على الإطلاق بشأن إرسال سفن مرافقة. نواصل ​دراسة ما يمكن أن تفعله اليابان بصورة مستقلة وما يمكن فعله ​ضمن الإطار ​القانوني”.

ويضع نداء ترامب، لحلفاء الولايات ‌المتحدة بما في ذلك ‌اليابان لمد ين العون في حماية شحنات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، ⁠طوكيو في موقف صعب ​لأن دستورها الذي ⁠ينبُذ الحرب، يحدّ من نطاق ⁠العمليات العسكرية الخارجية التي يمكنها القيام بها.

والأحد، تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول رد من اليابان بعد دعوته الدول التي تتسلم إمداداتها النفطية عبر مضيق هرمز إلى المساهمة في تأمين الممر البحري.

وحسب هيئة الإذاعة اليابانية، أفادت مصادر في وزارة الخارجية أن طوكيو “تتخذ قراراتها بنفسها، ولن ترسل سفنا لمجرد طلب ترامب ذلك”.

كما أضافت مصادر في وزارة الدفاع اليابانية أن البلاد قد “تواجه قرارات صعبة بشأن أي نشر لقوات الدفاع الذاتي، مثل ضرورة تقييم شرعية الإجراءات الأميركية والإسرائيلية ضد إيران”.