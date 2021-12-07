هذا ما قاله الإعلام المصري عن مباراة الجزائر

حظيّت مباراة المنتخب الجزائري أمام نظيره المصري، لحساب الجولة الثالثة من كأس العرب، باهتمام كبير من قبل الإعلام المصري، الذي أبدى تفاؤلا بقدرة أشبال كيروش على تحقيق الفوز تواليا وتصدر المجموعة.

وقالت “اليوم السابع” أن منتخب مصر سيدخل المباراة من أجل الفوز، وتصدر المجموعة لتفادي مواجهة المغرب في ربع النهائي”.

وأضافت أن المدرب كيروش طالب لاعبيه بنسيان الفوز العريض على السودان، والتركيز على مباراة الجزائر من أجل الفوز، والتأهل عن جدارة كمتصدر للمجموعة”.

من جهتها “الأهرام المصرية” تطرقت إلى المواجهة المرتقبة سهرة الثلاثاء، وعادت إلى تاريخ المواجهات بين المنتخب الجزائري والمصري، قبل الالتقاء في كأس العرب.

وقالت الأهرام أن تاريخ المواجهات يصب لصالح الجزائر، بالفوز في 11 مباراة، وعاد الفوز في 7 مباريات لمصر وانتهت 9 لقاءات بالتعادل.

كما جاء في الأهرام، تصريحات لنجوم سابقين في المنتخب المصري، أكدوا فيها أن مباراة الجزائر تعد اختبارا حقيقيا لقياس مستوى المنتخب المصري.

وتوقع تقرير لقناة “أون تايم سبورتس” قمة ملتهبة بين مصر والجزائر، بذكريات الماضي، وتطرق إلى أكثر المحطات إثارة بين المنتخبين، وفي مقدمتها لقاء أم درمان، ولقاء نصف نهائي أمم إفريقيا 2010 .

وأخذ لقاء مصر أمام الجزائر، نصيب الأسد من التحليل في الحصص الرياضية على القنوات المصرية، أين عبّر المتدخلون عن تمنياتهم بفوز “الفراعنة، وأن تكون المباراة مثالا في الروح الرياضية بين المنتخبين.