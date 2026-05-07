هذا ما قاله الرئيس الإيراني بشأن اجتماعه مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي!

تحدث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، عن اجتماعه مؤخرا لساعتين ونصف مع المرشد الأعلى للبلاد مجتبى خامنئي.

وقال بزشكيان في نفي ضمني للأخبار المتعلقة بتدهور صحة خامنئي: “نهج المرشد في اجتماعنا الأخير حول أجواء الحوار إلى بيئة قائمة على الثقة والحوار المباشر دون حواجز”، وفقا لما نقلته وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وأشار إلى أن طهران تتعرض “لضغوط خارجية مصممة لزيادة الضغط الاقتصادي وزعزعة الاستقرار الداخلي وإضعاف التماسك الوطني”، مضيفا أن”هدف العدو من ضغوطه خلق حالة من السخط العام ودفع الناس إلى النزول إلى الشوارع وإضعاف بنية الحكم”، على حد تعبيره.

وتابع: “المسؤولون الأمريكيون يتحدثون علنا عن تشديد الضغط الاقتصادي على شعبنا بهدف خلق حالة من السخط”، مستدركا أن الشعب أفشل مخططات الأعداء رغم ظروف الحرب والضغوطات الاقتصادية التي يتحملها”.

يذكر أن المسؤوليين الأمريكيين لطالما شككوا في الحالة الصحية لمجتبى خامنئي منذ تعيينه مرشدا أعلى، بسبب عدم ظهوره للعلن وانتشار تقارير بخصوص تعرضه لإصابات بليغة في الغارة الأمريكية الصهيونية التي أودت بحياة والده.

