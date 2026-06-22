هذا ما قاله بيتكوفيتش عن مواجهة المنتخب الأردني

قال الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش إن جميع اللاعبين واعون بضرورة تحقيق الفوز أمام الأردن، مؤكدا على أهمية هذه المباراة.

وأكد بيتكوفيتش خلال الندوة الصحفية التي تسبق اللقاء إن الجميع يدرك ضرورة الانتصار أمام الأردن.

وأضاف الناخب الوطني أنه طالب لاعبيه بالحفاظ على روحهم التنافسية والإيجابية وعدم الاستسلام للضغوط مهما كانت الظروف.

وأوضح مدرب “الخضر” أن المنتخب مطالب بتقديم أداء قوي وإظهار الإمكانات الحقيقية للفريق في المباراتين المتبقيتين من دور المجموعات.

وأشار الناخب الوطني، الى أن جميع اللاعبين في جاهزية كاملة من الناحيتين البدنية والنفسية، وأنهم يرغبون في الذهاب بعيدا في المونديال.

أما عن المنتخب الأردني، فقال بيتكوفيتش: “الفريق الأردني جيد ويتمتع بروح تنافسية”.

ورفض بيتكوفيتش وصفها المباراة بالمصيرية، مؤكدا بأن هناك مباراة ثالثة وأخيرة في دور المجموعات ستبقى بدورها مؤثرة في حسابات التأهل.

كما قال الناخب الوطني أن الفوز على الأردن من شأنه أن يمنح المنتخب دفعة معنوية كبيرة.

وبخصوص الضغط في المباراة المرتقبة، أكد بيتكوفيتش أنه سيكون متساويا على المنتخبين بحكم أهمية النقاط الثلاث بالنسبة لطرفي اللقاء.

وتكتسي مباراة الأردن، أهمية كبيرة لـ”الخضر”، في سباق التأهل إلى الدور الـ32، خاصة بعد الهزيمة بثلاثية في المباراة الأولى أمام الأرجنتين.

وتنتظر المنتخب الجزائري مباراة صعبة في الجولة الثالثة أمام منتخب النمسا، الذي أبان عن إمكانات كبيرة في مباراة الأردن، التي حسمها لصالحه بثلاثية لهدف واحد.

ويواجه رفقاء القائد محرز، مباراتهم الثانية في مونديال 2026، أمام الأردن، هذا الثلاثاء، بداية من الساعة الرابعة فجرا.