هذا ما قاله عليق عن إياب نهائي كأس “الكاف”

أكد المدير الرياضي لفريق اتحاد العاصمة، سعيد عليق أن التشكيلة عازمة على بذل كل المجهودات من أجل إهداء الجزائر لقبا قاريا جديدا.

وتحدث عليق عن إياب نهائي كأس “الكاف”، حيث قال في تصريحات لوسائل الإعلام: “حققنا الفوز في مباراة الذهاب، والآن تبقى المواجهة الحاسمة بالقاهرة التي يجب التفاوض بشأنها بشكل جيد، اللاعبون مصممون على التتويج بهذه الكأس، ;هدفنا هو تسجيل هدف في القاهرة وتحقيق الفوز، لأن ذلك سيكون المفتاح الحقيقي للتتويج باللقب القاري”.

وأضاف المدير الرياضي لاتحاد العاصمة: “في مثل هذه المواعيد الكبيرة من الضروري أن نكون في المستوى المطلوب، آمل أن نعود بالكأس إلى الجزائر”.

وتابع: “على الصعيد الشخصي، وبعد كل هذه السنوات مع الاتحاد، كنت دائما أطمح للتتويج بلقب قاري، آمل أن تكون هذه المرة مناسبة لتحقيق ذلك”.

ويواجه اتحاد العاصمة مضيّفه الزمالك المصري، هذا السبت، في إياب نهائي كأس “الكاف”.

وتلعب المباراة بملعب القاهرة الدولي، بداية من الساعة السابعة، بتوقيت الجزائر.

وتمكن فريق “الاتحاد” من الفوز في لقاء الذهاب بالجزائر، بهدف دون رد.